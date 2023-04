Koninklijke Kiekjes: ellende in de Eikenhorst

Willem-Alexander en Máxima konden de dag na hun verloving hun geluk niet op. Eindelijk konden ze aan hun toekomst beginnen. Samen met Máxima’s moeder Maria en zusje Inés reden ze naar Villa Eikenhorst in Wassenaar om te laten zien, waar ze als getrouwd stel zouden gaan wonen. In 2003 was het zover en was de villa, die prinses Christina ooit liet bouwen voor haar gezin, klaar voor haar nieuwe bewoners.

Koning Willem-Alexander, koningin Máxima en hun dochters (v.l.n.r.) de Prinses van Oranje, prinses Alexia en prinses Ariane voor de Eikenhorst. Wassenaar, 13 juli 2018. Beeld © RVD / Albert Nieboer

En toen gooide Privé roet in het eten voor de verliefde prins en prinses. Het weekblad wist via een bouwvakker, die meewerkte aan de renovatie van de Eikenhorst, aan foto’s van de binnen- en buitenkant van de woning te komen. Deze ‘grote aantallen’ foto’s publiceerde Privé verdeeld over meerdere nummers, waarvan het eerste deze week precies twintig jaar geleden uitkwam. Zo liet het blad onder andere het prinselijk toilet zien, natuurlijk met snedige bijschriften erbij. Willem-Alexander en Máxima ervoeren de publicatie als ‘zeer ingrijpend’ en sleepten Privé voor de rechter. En dat zou niet de laatste keer zijn.

Telelenzen in Italië

Wat in 2003 begon, werd in de jaren daarna nog een hele strijd tussen het prinselijk paar en de Nederlandse roddelpers. In 2005 stapten de Oranjes meermalen naar de rechter. Zo publiceerde Privé foto’s van Willem-Alexander, Máxima en Amalia op een openbaar strand in Porto Ercole, genomen met enorme telelenzen.

Koning Willem-Alexander en koningin Máxima met hun dochters, de prinsessen Catharina-Amalia, Alexia en Ariane, en de honden Skipper en Nala, Wassenaar, 10 juli 2015. Beeld © RVD - Robin Utrecht

En publiceerden SBS6 en Privé allebei videofragmenten en foto’s, die afkomstig waren van een gestolen camera van Máxima. In beide gevallen ging het om onschuldige vakantiefoto’s, die geen publiek belang hadden, en oordeelde de rechter in het voordeel van de Oranjes.

De kern van het verhaal: de bevrediging van de nieuwsgierigheid van lezers en kijkers kan niet als een juridisch relevant belang dienen, dat uitstijgt boven het belang op de bescherming van de privacy van de koninklijke familie.

Koning Willem-Alexander en koningin Máxima tijdens de jaarlijkse fotosessie in het Oostenrijkse Lech, 25 februari 2019. Beeld © RVD, Patrick van Katwijk

Hoe zien we ze liever?

Dat is de afweging die keer op keer moet worden gemaakt. Willen we deze foto’s zien uit nieuwsgierigheid (hoe wonen de prins en prinses?) of uit enige vorm van nieuwswaarde (houden de koning en koningin zich niet aan de coronaregels?!).

In de hoop meer grip te krijgen op wat er van ze zou worden gepubliceerd, nam Willem-Alexander in 2005 het heft in eigen handen. Hij kwam met de mediacode, een soort afspraak tussen het koningshuis en de Nederlandse media: respecteren jullie onze privacy op privémomenten, dan zorgen wij regelmatig voor leuk beeldmateriaal van ons gezin. De tweejaarlijkse fotosessies zijn hiervan een goed voorbeeld, net als de fijne officiële portretten.

De Prins van Oranje, prinses Máxima en de prinsessen Catharina-Amalia, Alexia en Ariane bij de Seringenberg. Wassenaar, 7 juli 2012. Beeld © RVD

We zien de officiële foto’s natuurlijk graag. Maar zien we ze liever dan foto’s van de Oranjes op hun dure boot in Griekenland? En daar wringt de schoen! Al helemaal omdat buitenlandse media niets met de mediacode te maken hebben (zij komen toch niet langs op het paleis) en dus makkelijker foto’s plaatsen van Máxima in bikini of dansend op een feestje.

Kruistocht naar privacy

Mag dat dan wél zomaar? Ook dat ligt lastig. Tot tweemaal toe wonnen de Oranjes een zaak tegen buitenlandse nieuwsmedia in hun kruistocht naar privacy. In 2009 bood persbureau The Associated Press vier Argentijnse vakantiefoto’s van Willem-Alexander, Máxima en Amalia voor de verkoop aan.

Koning Willem-Alexander en koningin Máxima, met de prinsessen Amalia, Alexia en Ariane, poseren tijdens de traditionele fotosessie op het landgoed. Wassenaar, 19 juli 2013. Beeld ANP / ANP

Een rechter oordeelde dat ze die foto’s niet langer te koop mochten aanbieden. De privacybescherming van de Oranjes woog zwaarder dan het feit dat zij als publieke figuren in het openbaar te zien waren geweest. De foto’s hadden bovendien geen nieuwswaarde: ze waren er om nieuwsgierigheid te stillen.

Amalia en Alexia op de terugweg van hun vakantie in Griekenland, waarbij op z'n zachtst gezegd nogal wat commotie ontstond rondom het vertrek. Deze foto voelt als paparazzi, maar mag vanwege de nieuwswaarde. 20 oktober 2020. Beeld ANP / Robin Utrecht

In 2020 wonnen de Oranjes nog zo’n soort zaak. Nu tegen Bild, waar de Griekenland-foto’s van de koninklijke familie in stonden. De rechter verbood de krant om deze foto’s verder te gebruiken. Bij overtreding dreigt een boete van 250.000 euro. Het lijkt zeker een beetje te werken: in 2021 en 2022 bleef het vanuit het buitenland beduidend stiller tijdens de koninklijke zomervakanties. Maar af en toe duiken er (zeker in het Argentijnse) toch echt nog wel foto’s van de Oranjes in het wild op. Máxima en Amalia shoppend in Madrid bijvoorbeeld.

Principekwestie

Ook op eigen bodem gebeurt het soms. In 2014 kwam de Nieuwe Revu met foto’s van een hockeyende Amalia. Privé publiceerde ooit een foto van prinses Marilène, terwijl ze dochter Felicia borstvoeding gaf. Soms komt het tot een rechtszaak (tegen de Nieuwe Revu, die de foto’s van de site moest halen en een boete van duizend euro moest betalen), soms ook niet (Marilène besloot niet naar de rechter te stappen).

Koningin Máxima en prinses Amalia tijdens de welkomstceremonie bij aankomst op Curacao, 1 februari 2023. Beeld ANP / ANP

De Oranjes zijn er helemaal aan gewend, zeker ons koningspaar. Ze staan nu eenmaal in de spotlights en hun privacy ligt nu eenmaal moeilijker dan die van veel anderen. Zo zal er altijd wel een nieuwe rechtszaak lonken, mediacode of niet. Voor de Oranjes zijn dit soort zaken vaak principekwesties. En ach, als er dan een schadevergoeding uitrolt, kan die mooi aan een goed doel worden geschonken. Is er toch nog iets mee gewonnen.