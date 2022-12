Koninklijke kiekjes: gravin Eloise pakt al sinds haar geboorte de spotlights

Laurentien en Eloise bij de doop, 15 december 2002. Beeld Getty Images

Eloise Sophie Beatrix Laurence, gravin van Oranje-Nassau, jonkvrouw van Amsberg, werd geboren op 8 juni 2002. Ze is precies anderhalf jaar ouder dan prinses Amalia en daarmee het oudste kleinkind van prinses Beatrix. En de enige die prins Claus (6 september 1926 - 6 oktober 2002) nog heeft meegemaakt. Gravin Eloise kennen we inmiddels als student slash influencer, een lookalike van haar moeder die de spotlights bepaald niet schuwt. En dat zat er beide al jong in.

Kopietje van Laurentien

Kijk maar eens naar dit kiekje van Laurentien (toen zes) uit 1972...

Laurentien Brinkhorst, 1972. Beeld Koninklijk huis

...en deze van Eloise op dezelfde leeftijd.

Jaarlijkse fotoshoot van de Koninklijke familie in Lech Oostenrijk 2007, prinses Amalia en Eloise. Beeld ANP / Fotopersburo Edwin Janssen

Met beide benen op de grond

Maar goed, terug naar die doop waar Eloise voor het eerst écht het voetlicht wist te pakken. Niet alleen doordat er eindelijk een vier-generaties-portret van de Oranjes kon worden geschoten, maar ook doordat Eloise onze koninklijke familie gelijk heerlijk met beide benen op de grond zette door midden in een fotosessie haar flesje op te spugen.

Prinses Eloise gooit na de doop tijdens de officiële foto de babyvoeding eruit, 15 december 2002. Beeld ANP / ANP

Gelukkig hadden haar kersverse ouders, Laurentien en Constantijn een spuugdoekje bij de hand...

Prinses Eloise tijdens haar doop, 15 december 2002. Beeld ANP / ANP

We zagen dus ook direct hoe prins Constantijn in zes maanden tijd een volleerd papa was geworden. De doop van Eloise werd uitgesteld vanwege het overlijden van prins Claus op 6 oktober. Er werd gezegd dat hij Eloise aan het einde van zijn leven had beschouwd als ‘een belangrijk lichtpunt’.

Eloise met prins Claus, 2002. Beeld RVD

Royal peetouders

Voor haar geboorte was al besloten dat alleen de kinderen van de troonopvolger een prinsentitel zouden krijgen (dus alleen die van Willem-Alexander), daarom kreeg Eloise de titel gravin én een paar dijken van (royal) peetouders.

Eloise tijdens haar doop met haar peetouders, 15 december 2002. Beeld ANP / Capital Photos

Kroonprins Haakon van Noorwegen (een goede vriend van prins Constantijn) en oom prins Friso (25 september 1968 - 12 augustus 2013) namen de honneurs waar als peetvaders, als peetmoeders kon ze rekenen op prinses Caroline de Bourbon de Parme (de dochter van prinses Irene en Carlos Hugo) en Laurentiens goede vriendin Sophie van de Wouw.

Het meest in de spotlights

Aanvankelijk was Eloise vierde in de lijn der troonopvolging. Maar haar drie nichtjes zouden haar spoedig voorgaan. Dus kon Eloise (net als haar ouders, broertje en zusje) haar eigen gang gaan. Ze woonden als gezin jarenlang in Brussel en keerden pas in 2016 definitief terug op Nederlandse bodem.

Sindsdien doen prins Constantijn en Laurentien natuurlijk veel voor de kroon, maar mag met recht worden gezegd dat het Eloise is die de afgelopen jaren het meest in de spotlights stond. Ze deelt haar leven via Instagram en belandde onlangs op de zevende plek van de Influencer100, achter Nikkie de Jager, Bram Krikke, Monica Geuze, Tim Hofman, Yvonne Coldeweijer en Bas Smit.

Rode loperliefde

Enige rodeloperliefde zat er bij Eloise duidelijk altijd al in, zagen we door de jaren heen. Vroeger stond ze daar altijd met haar ouders...

Eloise naast haar vader op de 80e verjaardag van Beatrix, 3 februari 2018. Beeld Brunopress/Patrick van Emst

...nu ook wel eens alleen (wel in een jurk geleend van prinses Laurentien trouwens).

Eloise bij het 57ste Gouden Televizier-Ring Gala in oktober 2022. Beeld Brunopress/Patrick van Emst

...maar haar moeder Laurentien blijft een van haar favoriete spotlight-dates.

Eloise en Laurentien in oktober 2022 op de première van De Grote Sinterklaasfilm - Gespuis in de speelgoedkluis. Beeld BrunoPress/David Heukers

Al zijn de twee ook zonder glamourmomentje helemaal leuk samen.

Heerlijk, zo’n gravinfluencer.