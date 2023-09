Koninklijke Kiekjes: het zware jaar van prinses Amalia

Amalia komt aan bij de Universiteit van Amsterdam voor haar eerste college. Amsterdam, 5 september 2022. Beeld RVD

Als nieuwbakken student aan de Universiteit van Amsterdam poseerde prinses Amalia op 5 september 2022 zonnig voor haar nieuwe school. Omringd door veel beveiliging, vonden kenners toen al direct. Twee weken later ontdekten we waarom dat was: de prinses werd bedreigd vanuit het criminele circuit. Haar studentenhuis aan de Amsterdamse gracht bleef leeg, ze mocht Huis ten Bosch amper uit en normaal colleges volgen in dat schoolgebouw waarvoor ze nog blij poseerde, zat er maar zeer mondjesmaat in.

Prinses Amalia start met haar studie Politics, Psychology, Law and Economics (PPLE). Amsterdam, 5 september 2022. Beeld RVD

Inmiddels zijn we een jaar verder en meldt de prinses zich deze week voor haar tweede jaar. Denken we. Want over de bewegingen van de prinses wordt vanzelfsprekend zo min mogelijk bericht. Toch zagen we haar veel, de afgelopen twaalf maanden.

Na Prinsjesdag werd het stil

Drie dagen nadat we in Nederland lucht kregen van de bedreigingen aan het adres van de prinses, meldde Amalia zich bij de Koninklijke Schouwburg in Den Haag voor haar allereerste Prinsjesdag. In december was ze achttien geworden, en hoewel haar eerst wat jaren als student gegund waren, begint met meerderjarigheid ook een deel van het koninklijke takenpakket.

Duidelijk zenuwachtig en een tikje bedompt (wie zou het niet zijn bij zoveel aandacht, laat staan onder dreiging) zagen we haar in en uit de Glazen Koets stappen, zwaaien vanaf het balkon van Paleis Noordeinde. Daarna werd het stil rondom de prinses die zich online op haar studie stortte terwijl haar ouders met pijn in hun hart af en toe woonpaleis Huis ten Bosch verlieten voor een staatsbezoek hier of daar.

Na afloop van een bezoek aan Zweden in oktober sprak Máxima geëmotioneerd over de omstandigheden van haar oudste dochter. “Het heeft enorme consequenties voor haar leven. Ze woont niet in Amsterdam en kan niet echt naar buiten. Dat is heel moeilijk voor haar. Ik vind haar heel dapper.”

Op naar het buitenland

Op 4 november zagen we de prinses voor het eerst weer, tijdens een fotomoment in de Nieuwe Kerk. Ze poseerde zonder brede lach (sowieso geen Amalia-trademark) met haar zussen, alle drie met hetzelfde kettinkje om dat volgens velen als een teken van steun bedoeld was. Op 7 december werd ze negentien, wat vast in kleine schaal gevierd werd op het paleis, maar waar natuurlijk geen knalfuif van werd gemaakt.

Wel lazen we tussen de regels door dat Amalia af en toe haar heil zocht in het buitenland. Zo werd ze in het afgelopen jaar een keer in Wenen gespot, en reisde ze meermalen af naar Madrid (de prinses spreekt vloeiend Spaans). In januari werd ze daar winkelend gefotografeerd met mama Máxima en hondje Mambo.

Later die maand vertrok ze voor een ongetwijfeld zenuwslopende en minutieus gepland officieel bezoek naar de Cariben. Twee weken lang liep ze met haar ouders en omzoomd door beveiligers over de eilanden. Ze schudde druk handjes, kletste met kinderen… het was niet alsof er niets aan de hand was (pure feestvreugde zagen we niet in haar ogen en de beveiliging was duidelijk on high alert), maar het kón dus wel.

Het was daar op de eilanden de eerste keer dat de prinses zelf sprak over haar situatie. “Ik ging mijn studententijd in met de gedachte te gaan doen wat studenten doen”, zei ze. “De realiteit was helaas allesbehalve dat. Ik ga er heel erg eerlijk in zijn: ik heb het er nog steeds heel erg moeilijk mee.”

Ze verdween niet van de radar

Tegelijk liet Amalia zich niet op de kop zitten, zoveel werd wel duidelijk toen het bezoek aan de Cariben gewoon doorgang vond. Daarnaast zagen we de prinses nog een paar keer in actie. Onverwacht verscheen ze met zusje Ariane op de rode loper voor de opnames van het Koningsdagconcert.

Na enige twijfel over de veiligheid was ze er ook gewoon bij op Koningsdag in Rotterdam. “De zon straalt, de sfeer is goed, dus met mij gaat het op dit moment super”, deelde ze toen ze die dag gevraagd werd naar hoe het nu met haar ging. “Ik ben ook op de Cariben onder de mensen geweest. Iedereen staat hier met zo’n glimlach, zó positief. Ik kan niet vrolijker zijn.”

Daags na Koningsdag vloog ze samen met oma prinses Beatrix naar Londen om de receptie voorafgaand aan de kroning van koning Charles bij te wonen en werd ze schaterend naast prins Albert en prinses Elisabeth van België gespot. Een maandje later vloog ze met haar ouders mee naar Jordanië om aanwezig te zijn bij de receptie van het huwelijk van kroonprins Hussein en kroonprinses Rajwa. Ze verdween niet bepaald van de radar. Kwam zelfs twee dagen opdagen voor de Grand Prix van Zandvoort, niet eens met zichtbaar veel beveiligers in haar kielzog.

‘Het heeft er heel hard ingehakt’

Privé was het zwaarder dan het op dit soort momenten leek, zo lieten haar ouders meermalen doorschemeren. “Het heeft er in ons persoonlijk leven heel hard ingehakt”, deelde de koning in de podcast Door de ogen van de koning. “Het vreet aan je als ouders als je ziet dat je kinderen van de ene dag op de andere gewoon niets meer mogen, kunnen doen, binnen zitten.”

Ook is het moeilijk in te schatten wanneer het einde eens in zicht komt, want niemand buiten een zeer select kringetje weet precies door welke dreiging Amalia’s vrijheden werden beperkt. En, zo stelde Parool-misdaadverslaggever Wouter Laumans vorige week terecht in de Parool Misdaadpodcast: “Wie wil degene zijn die zegt: weet je wat, Amalia, we gaan afschalen, ga jij maar lekker naar college. En dan gebeurt er wél iets. Dat risicodenken is de angst die iedereen in de greep houdt.”

Dus gaat er een nieuw schooljaar in, voor zover wij weten nog altijd met Amalia op de UvA en nog altijd onder zware beveiliging. Hoe houdt ze het vol? Tijdens de zomerfotosessie op het strand van Scheveningen eind juni sprak ze de gevleugelde woorden: “Ik probeer dag voor dag een glimlach op te zetten en gewoon door te gaan.”

Hopelijk kan het snel anders.

