Koninklijke kiekjes: Hiep hiep! De negentien treffendste foto’s van onze kroonprinses

Je zult maar geboren worden met een lotsbestemming. En al heel jong voor het oog van de camera’s moeten verschijnen. Dan kun je het slechter treffen dan dat je de persoonlijkheid van prinses Amalia hebt. Die al heel jong prima wist hoe ze de fotografen voor zich moest winnen. En ons dus al negentien jaar lang trakteert op de leukste foto’s waarop haar ware ik altijd heerlijk doorschemert. Of die er nou heel veel zin in heeft, of juist helemaal niet.

Negentien keer de absolute Amalia foto-top in beeld.



Amalia kent alle tiara’s van de Europese koningshuizen uit haar hoofd, maar geen een zo goed als de kluis van de Oranjes. Tijdens een opmaaksessie met mama past ze alvast even een loodzwaar exemplaar, met gepaste serieusheid, 2012. Beeld Koninklijk Huis

Pas tien jaar later is haar échte eerste tiaramoment een feit, tijdens het achttiende verjaardagsfeest van collega Ingrid Alexandra van Noorwegen, juni 2022. Beeld BrunoPress

Bij de inhuldiging van haar vader in 2013 – een spannende dag waar ze later in het boek van Claudia de Breij over zou zeggen dat daar het besef ontstond van haar toekomst. “Ik wilde mijn ouders gaan helpen, dat voelde ik heel sterk. In plaats van een last begon ik het ook te zien als een eer.” 30 april 2013. Beeld ANP / ANP

Haar grote zus-taken neemt Amalia altijd heel serieus, dus als er wat verlegenheid dreigt te ontstaan tijdens een fotosessie weet de lucht altijd te klaren, 2013. Beeld Koninklijk Huis

Een knap staaltje acteerwerk, want pas later hoorden we welke veiligheidszorgen er achter deze eerste studentenfoto’s van Amalia schuil gingen. Lachen voor het vogeltje, wat er ook gebeurt, 5 september 2022. Beeld Koninklijk Huis

In Oude Meesters-stijl voor haar achttiende verjaardagsportret, 7 december 2021. Beeld Koninklijkhuis

Niet elk moment in Amalia’s leven was vol decorum. Zo kon haar de muziek tijdens de doop van zusje Ariane en nichtje Eloise duidelijk niet bekoren, en dat mocht iedereen weten, 2007. Beeld ANP / ANP

Fotografen moet je wel een beetje vermaken, dat weet Amalia als klein meisje al als geen ander. Geef een kind een vuvuzela… 2010. Beeld Koninklijk Huis

Koningsdag 2020 werd Woningsdag door de pandemie. Hoe maak je het dan toch een beetje leuk? Nou, door een vrolijke jurk aan te trekken en te poseren voor je mooiste portret tot noch toe bijvoorbeeld, april 2020. Beeld BrunoPress/Poolbeeld

Toen prinses Ariane in 2011 voor het eerst naar de Bloemcampschool in Wassenaar ging, was Amalia al een oudgediende. Een prima moment om het goede voorbeeld te geven, 2011. Beeld ANP / ANP

Een indrukwekkend familieplaatje bij de begrafenis van prins Friso. Amalia en haar zussen geven én zoeken steun, 2010. Beeld ANP / Pim Ras

Vader en dochter poseren als koning en troonopvolger vaak samen, en met een puber en een notoir plagerige vader kan dat wel eens fout gaan. Zo ging het niet tijdens dit moment in Lech, toen Amalia haar liefde voor haar vader even heel duidelijk maakte, februari 2020. Beeld Brunopress/Patrick van Emst

Op haar eerste verjaardag met nog geen idee van haar lotsbestemming. Maar de stemming zat er al gelijk goed in en Amalia bleek een zonnetje in huis voor haar ouders en oma Beatrix, 2004. Beeld Koninklijk Huis

Op haar paard Mojito is Amalia het meest zichzelf. “Als je me echt wil leren kennen, moet je me zien rijden”, aldus de prinses, september 2021. Beeld Koninklijk Huis

Willem-Alexander zette alledrie zijn dochters op hun eerste dag van de middelbare school op de kiek en Amalia leek er echt zin in te hebben. Ze kan dan ook uitstekend leren, 2015. Beeld Koninklijk Huis

In juni 2021 kon ze vol trots aankondigen dat ze Cum Laude was geslaagd voor het gymnasium. De vlag ging uit op Huis ten Bosch. En Amalia, die groep 3 had overgeslagen en zichzelf dus wat tijd kocht, nam een tussenjaar, juni 2021. Beeld Koninklijk Huis

De Prinses van Oranje start in september met de bachelor Politics, Psychology, Law and Economics (PPLE) aan de Universiteit van Amsterdam. De studie kent een aanmeld- en selectieprocedure, die zij het afgelopen jaar in zijn geheel heeft doorlopen.

Blik op serieus voor haar binnengeleiding bij de Raad van State, de dag na haar achttiende verjaardag. Voor het eerst was het Amalia die in de spotlights stond, met haar ouders achter haar, 8 december 2021. Beeld Brunopress