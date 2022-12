Koninklijke kiekjes: O denneboom, dit zijn de kerstigste foto’s van de Oranjes

Kerst is privé voor de koninklijke familie. Waar andere royals nog wel eens kiekjes delen van de kerstboom of koddige filmpjes waarin het paleis wordt versierd, blijft het Nederlandse hof meestal doodstil. Er zíj́n wel leuke kerstfoto’s van de Oranje, als je maar diep genoeg graaft.

Kerstbaby

En dan bedoelen we ook diep, want misschien wel onze favoriete Oranje kerstfoto ooit stamt uit 1938. Daarop zien we prinses Beatrix, nog net geen één jaar oud, in vol kerstornaat.

Prinses Beatrix eind 1938 in vol kerstornaat. Beeld Fotocollectie RVD / Koninklijk Huis

Prinses Juliana en prins Bernhard hielden dat jaar een fotosessie met hun kerstbaby, als trotse kersverse ouders.

Kerstmis december 1938: prinses Juliana en prins Bernhard met baby Beatrix. Beeld Sepia Times/Universal Images Gro

Niet lang daarna kreeg kerst voor iedereen een wending. De oorlog brak uit, de Oranjes vertrokken naar Londen en Canada. Extra bijzonder was dus de eerste kersttoespraak die koningin Wilhelmina in 1946 weer op Nederlandse bodem hield. Twee jaar later was haar dochter Beatrix koningin.

Koningin Wilhelmina spreekt het volk toe via de radio tijdens kerst vanuit Hilversum, 1946. Beeld Bettmann Archive

Fel bewaakt

Met een nieuwe koningin kwamen er ook af en toe kiekjes van de nieuwe koninklijke familie. Zelfs in de door de Oranjes fel bewaakte kersttijd. Zo zagen we prinses Beatrix de spotlights meer pakken als troonopvolger (hier in 1954 op Paleis Soestdijk)...

Prinses Beatrix tijdens de kerstviering op paleis Soestdijk, 23 december 1954. Beeld Getty Images

En kwam in 1959 zelfs voor het eerst de ‘privéboom’ in de bibliotheek van het paleis in beeld. Naar traditie van prins Bernhard behangen met lametta.

Prinsessen (v.l.n.r.) Marijke (Christina), Irene, Beatrix en Margriet pakken bij de kerstboom in de bibliotheek/zitkamer van paleis Soestdijk cadeautjes uit, 1959. Beeld Fotocollectie RVD / Koninklijk Huis

Die lametta is ook anno nu nog altijd geliefd in Huis ten Bosch, liet Willem-Alexander vorig jaar via Instagram weten in een onkarakteristiek inkijkje op 24 december 2021.

Goede start

Onze huidige koning maakte een goede start qua kerstfoto’s, kijk toch eens naar dit heerlijke plaatje van de kindjes van Lage Vuursche die naar Drakensteyn kwamen om baby Willem-Alexander toe te zingen op 24 december 1967.

Kinderen van Lage Vuursche zingen kerstliederen voor prins Willem-Alexander bij de kerstboom in de tuin van kasteel Drakensteynvoor. De prins is te zien is op de arm van zijn verzorgster achter een raam van kasteel Drakensteyn, 24 december 1967. Beeld Fotocollectie Elsevier

Verder ontbreken foto’s van kersttafereeltjes uit zijn jeugd uit de archieven. Wel was het in die tijd nog gewoonte om het paleispersoneel te trakteren op een kerstviering. Hier delen Juliana en Bernhard kerstbroden uit in 1971...

Koningin Juliana en Bernhard delen kerstbroden uit, 23 december 1971. Beeld Nationaal Archief

...en dit olijke plaatje stamt uit 1978, met prins Maurits en prins Willem-Alexander op de voorgrond.

Kerstviering voor personeel met hun familie, bij het koninklijk huis. Rij vooraan (v.l.n.r.): Beatrix, prins Claus, Maurits, Bernhard, Juliana en Willem-Alexander, 21 december 1978. Beeld ANP / ANP

Het is er nog niet van gekomen

Das war einmal, want van Willem-Alexander, Máxima en hun meiden mochten we eigenlijk maar één officieel kerstmomentje meebeleven. En nog niet eens op eigen bodem. De kerstvakantie werd in 2012 in Argentinië gevierd (zoals wel vaker, dat is een publiek geheim hoezeer ze zich ook niet over hun kerstplannen uitspreken) en in de residentie van de lokale gouverneur in Neuquén stond nou eenmaal al een kerstboom klaar.

Willem-Alexander, Máxima en hun dochters Ariane, Alexia en Amalia poseren tijdens een fotosessie in de residentie van de gouverneur van de provincie Neuquén, Argentinië 23 december 2012. Beeld ANP / ANP

Er wordt ze ongetwijfeld wel eens gevraagd of ze niet eens voor een kerstplaatje willen poseren met het gezin, maar tot dusver is dat er niet van gekomen. Misschien als we dit jaar allemaal héél hard een kerstwens doen.

Gelukkig gaat koningin Máxima wél elk jaar naar een heus kerstgala (het Kerst Muziekgala), en wil daar nog wel eens een cheeky kerstman opduiken op de rode loper. Hebben we toch nog een beetje kerstsfeer in Oranje-stijl. Maar overhouden doet het niet.

Koningin Máxima komt aan bij Carré voor de opnames van het kerstgala van de BZT Show, een kinderprogramma van KRO-NCRV, 9 december 2016. Beeld ANP / ANP

Alvast hele fijne feestdagen!