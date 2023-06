Koninklijke kiekjes op Nationale Opa- en Omadag: Beatrix, Juliana en Wilhelmina met kleinkinderen

Elke week duiken we in de royal archieven voor koninklijke kiekjes met een goed verhaal. Vandaag, op Nationale Opa- en Omadag: heerlijke archieffoto’s van Beatrix, Juliana en Wilhelmina met hun kleinkinderen.

Claudia Witteveen RVD

Royals, het zijn net mensen. Naast koning(in) of prins(es) zijn ze ook gewoon vader, moeder, opa of oma. En hoewel de Oranjes niet héél graag hun privéleven delen met landgenoten, krijgen we zo af en toe tóch een lekker inkijkje in hoe ze nou echt zijn met hun (klein)kinderen.

Digitaal fotolijstje

De meeste van die inkijkjes in het leven van oma Beatrix, hebben we te danken aan kleindochters Eloise (21) en Amalia (19). Die laatste liet zich in het boek van Claudia de Breij ontvallen dat zij – net als haar zes nichtjes en ene neefje – regelmatig foto’s van haar leven doorzet naar een digitaal fotolijstje dat bij oma Beatrix op Drakensteyn staat. Bij wijze van oma een beetje op de hoogte houden. Dat is ook wel nodig, met kleinkinderen in Parijs (Claus-Casimir), Wales (Leonore en tot voor kort Alexia), Londen (Luana en Zaria) en binnenkort Italië (Ariane).

Koningin Beatrix met haar kleinkinderen Claus-Casimir, Leonore en Eloïse, 2006. Beeld © RVD - Jeroen van der Meyde

Ook gravinfluencer Eloise laat zich weleens iets over haar oma ontvallen. In een gesprek met het blad Party vertelde ze vorig jaar bijvoorbeeld over het dagelijks leven van Beatrix: “Ze is helemaal op zichzelf en gewoon lekker aan het genieten. Ze is aan het boetseren, ze kan lekker in de tuin wandelen met de honden. Ja, het gaat heel goed met haar.”

Beatrix met Máxima, Willem-Alexander, Amalia, Alexia en Ariane op landgoed de Eikenhorst, april 2007. Beeld © RVD

Pannenkoeken bakken

Oma Beatrix (of ‘amma’ zoals in elk geval de drie A’s hun oma liefkozend noemen - een samenvoegsel van oma en mama) staat te boek als een oma die zeer actief was met de kleinkinderen toen ze nog jong waren. Er waren vaak logeerpartijen, er werd geknutseld in oma’s atelier, er werden pannenkoeken gebakken, Pasen werd altijd samen gevierd bij Rocca dei Draconi in Italië, en een van de kerstdagen wordt nog steeds als het even kan op Drakensteyn gevierd.

Prinses Beatrix met haar zonen, schoondochters en kleinkinderen bij kasteel Drakensteyn, najaar 2017. Beeld © RVD - Jeroen van der Meyde

Veel zien we daar als buitenstaanders niet van, behalve als Eloise een story op Instagram plaatst waarin ze knuffelt met Beatrix’ hond. Maar zelfs onze private oud-koningin kan haar omatrots niet altijd bedwingen. Zo werden we voor haar tachtigste verjaardag plots getrakteerd op een stel gezellige foto’s met haar acht kleinkinderen...

Prinses Beatrix en haar kleinkinderen bij kasteel Drakensteyn, najaar 2017. Beeld © RVD - Jeroen van der Meyde

…en spreekt ook dit accessoire, gedragen buiten het Koninklijk Paleis, natuurlijk boekdelen.

Prinses Beatrix draagt een tas met een fotoprint van Amalia, Alexia en Ariane, 2022. Beeld ANP / Anneke Janssen

Zelf liet Beatrix zich slechts één keer officieel uit over haar rol als grootmoeder, in 2005 tegen de NOS. “Ik had nooit gedacht dat het zó leuk zou zijn”, deelde ze toen.

Een full royal house

Ook haar eigen moeder, koningin/prinses Juliana, had zichtbaar schik in haar kleinkinderen. Net als prins Bernhard trouwens. Zij kregen samen veertien kleinkinderen (Beatrix en Christina kregen beide drie kinderen, Irene en Margriet vier), met wie ze hier in 1983 poseren.

Prinses Juliana en prins Bernhard met alle kleinkinderen in paleis Soestdijk, 1983. Staand: de prinsen Bernhard jr., Johan Friso, Bernhard, Maurits, Willem-Alexander en Constantijn. Zittend: Prinses Margarita, Bernardo Guillermo, prins Carlos, prins Floris, Nicholas en Juliana Guillermo, prinses Juliana, prins Pieter-Christiaan, prins Jaime en prinses Maria Carolina. Beeld Fotocollectie RVD / Koninklijk Huis

Het mocht met recht een full (royal) house heten.

De koninklijke familie in de tuin van paleis Soestdijk, 1978. Staand: Pieter van Vollenhoven, prins Carel Hugo, prinses Margarita, prins Bernhard, prins Claus, Jorge Guillermo. Midden: prins Pieter-Christiaan, prins Maurits, prinses Margriet, prins Bernhard jr., prinses Irene, prinses Maria Carolina, koningin Juliana, prins Constantijn, prinses Beatrix, prinses Christina met Bernardo Guillermo. Vooraan: de prinsen Johan Friso, Willem-Alexander, Carlos en Jaime. Beeld Fotocollectie RVD / Koninklijk Huis

Ook op de ouderwetse Koninginnedagen, met een defilé voor paleis Soestdijk, zagen we Juliana vaak genieten van haar kleinkinderen. Kijk al deze boy power eens…

De koninklijke familie op de trappen van paleis Soestdijk, 30 april 1972. Beeld Fotocollectie Anefo

… en de trots straalde van Juliana en Bernhard af toen ze voor het eerst hun eerste kleinzoon, Willem-Alexander dus, mochten meenemen naar Italië.

Bernhard-imitator

Over hoe de twee waren als opa en oma is niet echt veel gesproken. Maar Willem-Alexander liet zich in 2016 wél ontvallen: “Ik heb altijd veel respect gehad en gehouden voor mijn grootouders. Ik had fantastische grootouders.”

Koningin Juliana met prins Willem-Alexander, 1967. Beeld Fotocollectie RVD / Koninklijk Huis

Willem-Alexander doet opa Bernhard nog steeds weleens na voor zijn eigen dochters, met accent en al, zo deelde hij in de podcast Door de ogen van de koning met collega-Bernhard-imitator Edwin Evers. Willem-Alexander: “Maar zo goed als u het deed, kan ik het toch niet.”

Wilhelmina straalde warmte uit

Deze impressies zullen we helaas vermoedelijk nooit te horen of te zien krijgen. En waar over Juliana en Bernhard als opa en oma weinig bekend is, is er van Wilhelmina’s rol als oma al helemaal weinig vastgelegd. Gelukkig hebben we wél de foto’s nog.

Koningin Wilhelmina met dochter prinses Juliana en kleindochter prinses Beatrix, voorjaar 1938. Beeld Fotocollectie RVD / Koninklijk Huis

En zeg nou zelf: die stralen toch net zoveel warmte uit als die foto’s van Beatrix en haar kroost zo’n tachtig jaar later.