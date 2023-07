Koninklijke kiekjes: prins Bernhard, van jager naar voorzitter van het WWF

In de jaren dertig jaagde Bernhard van Lippe-Biesterfeld als twintiger met een speer op zwijnen in Marokko. Na zijn verloving met prinses Juliana in 1936 werd er ook in Nederland veel gejaagd, maar Afrika, specifiek Tanzania, bleef decennialang de favoriete jachtplek van prins Bernhard.

Prins Bernhard neemt in gezelschap van zijn verloofde prinses Juliana een dier onder schot. De jachtpartij werd gehouden op het landgoed Woynowo van prinses Armgard, de moeder van prins Bernhard, in Reckenwalde. Beeld ANP

Volgens intimi was de jacht voor de prins ‘vooral een manier om in de natuur te zijn’. Stond zijn hobby dan niet haaks op zijn voorzitterschap van het internationale World Wide Fund for Nature (WWF)?

Prins Philip droeg Bernhard aan

In 1961 werd de organisatie WWF opgericht door vier Britten, die prins Philip vroegen om voorzitter te worden. Die bedankte voor de eer, een internationale organisatie met een Britse prins aan het roer was hem te ‘kolonialistisch’. Hij wist wel een andere goede kandidaat: prins Bernhard van Nederland.

Prins Bernhard tijdens de jacht in Zweden in 1946. Beeld Nationaal Archief/Collectie Spaarnestad/ANP

Zo geschiedde het dat prins Bernhard, nota bene de man die erom bekend stond ontzettend graag te jagen, voorzitter werd van de natuurbeschermingsorganisatie. Dat bleef hij tot 1976, toen de Lockheed-affaire roet in het eten gooide. Voorzitter van het Wereld Natuur Fonds (de Nederlandse tak van het WWF dus) bleef hij tot zijn dood in 2004.

Minder jagen, meer fotograferen

Enige tijd voor zijn dood was er in Nederland veel te doen om de jacht. In 2001 werd Bernhards dochter Beatrix afgezet als beschermvrouwe van de Dierenbescherming omdat jagen in de kroondomeinen nog steeds werd toegestaan. Het bleek een nuttig signaal, want in 2002 werd de drijfjacht op veel dieren in Nederland verboden. Waar Beatrix er in de publieke opinie dus wel verantwoordelijk voor werd gehouden, mocht haar vader tot zijn dood zijn functie behouden.

Ter gelegenheid van zijn 80e verjaardag ontving prins Bernhard op 30 juni 1991in Soestdijk een boek over olifanten uit de handen van de directeur van het Wereld Natuur Fonds, Ed Nijpels (r.). Beeld ANP

Prins Bernhard verruilde in de jaren daarvoor zijn jachtgeweer al steeds vaker voor een camera om mooie natuurfoto’s te maken. Al was niet duidelijk of hij helemaal nooit meer jaagde. Het bleef wel een ding, dat jagen en de Oranjes. Kleinzoon Willem-Alexander jaagt namelijk ook graag, bij wijze van hobby. En ook prinses Amalia behaalde in juni 2022 haar jachtakte. Officieel omdat ze ooit als koningin beheerder is van Kroondomein Het Loo in Apeldoorn. In 2021 gaf de RVD toe dat de Oranjes nog steeds jagen tijdens de drie maanden per jaar dat het domein gesloten is voor publiek.

Meute honden van prins Bernhard tijdens de jacht, november 1949. Beeld Nationaal Archief

Met een luipaardkop

Het is ingewikkeld, de kwestie koningshuis en jacht. Juist omdat prins Bernhard zich zo hard maakte voor natuurbehoud. Dat is moeilijk te rijmen met de foto’s die we in 2014 voor het eerst te zien kregen van de prins, toen al tien jaar dood.

De Volkskrant kreeg foto’s uit het archief van Bernhards lijfarts en huisvriend dokter Nuboer in handen. Daarop staat de prins met de slagtanden van een olifant, de horens van een antilope en de kop van een luipaard. Iedereen wist wel dat hij op The Big Five had gejaagd, maar zo duidelijk was het niet eerder in beeld gebracht.

Prins Bernhard op jacht. Beeld Nationaal Archief

Het blijft toch bijzonder dat juist deze man zich in de vroege jaren tachtig zo hard maakte tegen de olifantenjacht en de ivoorhandel, die in 1989 ook daadwerkelijk verboden werd. In de jaren tachtig verkocht hij ook zijn laatste jachthuisje, niet ver van de Wassenaarse Slag. In 1994 startte hij zijn eigen Prince Bernhard Nature Fund, dat nog steeds actief beurzen uitkeert aan initiatieven op het gebied van flora en fauna. In zijn testament liet hij miljoenen dollars na aan het WWF. Een klein goedmakertje wellicht.

Prins Bernard was jarenlang voorzitter van het WWF én jager. Beeld ANP

In elkaars verlengde

Al kun je je afvragen of het echt een ommezwaai mocht heten voor Bernhard. Hij voer toch altijd diep zijn eigen koers, of het nou was als royal, als natuurliefhebber of als jager. Het paste allemaal bij hem. Hij was opgegroeid met de jacht: zijn vader Bernhard Sr. was ook een fervent jager. Zijn passie voor natuurbehoud ontdekte hij tijdens zijn jachtavonturen en bezoeken aan Afrika. In de natuur, door gesprekken met knappe koppen die je nou eenmaal eerder tegen het lijf loopt als je tot een koninklijk huis behoort.

Na zijn dood verwoordde de Koninklijke Nederlandse Jagers Vereniging waarvan Bernhard sinds 1949 beschermheer was het misschien wel het meest treffend, in hun rouwbetuiging. ‘De prins was de verpersoonlijking van de stelling dat jacht en natuurbeheer in elkaars verlengde liggen.’ Zo zal hij het zelf ongetwijfeld ook gezien hebben, wat zijn landgenoten er dan ook van vonden.