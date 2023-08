Koninklijke kiekjes: prinses Ariane (16) meldt zich bij haar Italiaanse kostschool

Elke week duiken we in de royal archieven voor koninklijke kiekjes met een goed verhaal. Vandaag begint prinses Ariane (16) haar laatste jaren middelbare school in het Italiaanse Duino. Net als haar vader en zusje Alexia, maar tóch anders.

Prinses Ariane gaat naar de basisschool, 2011. Beeld RVD

Den Haag, 2 september 2019: Prinses Ariane vertrekt per fiets voor haar eerste lesdag op het Christelijk Gymnasium Sorghvliet in Den Haag. Beeld RVD

Het mag inmiddels wel een Oranje-gebruik heten, je gymnasium afmaken op een United World College. Willem-Alexander zat er van 1983 tot 1985 in Wales. Prinses Alexia slaagde daar afgelopen mei. En nu is het de beurt aan de jongste A, prinses Ariane, om zich te laten scholen tot een onafhankelijke denker die iets gaat betekenen voor de wereld. Want ja: zo hoog zetten de UWC scholen (wereldwijd zijn het er achttien) wel in op hun jonge scholieren.

Willem-Alexander arriveert op het Atlantic College te Wales met Beatrix en Claus in 1983. Beeld ANP / ANP

Met de gitaar op de rug

Of Ariane eigenlijk óók liever naar Wales had gewild is niet bekend: de selectiecommissie van het UWC laat scholieren een voorkeur opgeven voor een locatie, maar bepaalt zelf waar de zestienjarige in kwestie het beste past. Qua filosofie zijn de scholen wereldwijd hetzelfde, de Italiaanse tak heeft daarnaast de nadruk flink op kunstzinnig en muzikaal onderwijs liggen.

Musical voorstelling op het UWC, 25 mei 2023. Beeld UWC

Musical voorstelling op het UWC, 25 mei 2023. Beeld UWC

En laat prinses Ariane nou net dol zijn op zingen, dansen, gitaar spelen en tekenen. Ook haar zus Alexia vertrok met een gitaar op haar rug naar het UWC trouwens, dus wie weet had zij eigenlijk óók wel naar Italië gewild. In de kern moet je het doen met het plekje dat je krijgt, al zal een achternaam als Van Oranje daar wellicht nog wel iets bij helpen.

Dolce Vita?

Hoe het ook zij: waar Alexia haar dagen twee jaar lang sleet in de koude en notoir tochtige gangen van een middeleeuws kasteeltje aan de kust van het Welshe Llantwit Major, kiest Ariane voor La Dolce Vita in Duino, een dorpje met zo’n 8000 inwoners aan de Adriatische kust.

Ook in een eeuwenoud kasteel, al woont ze straks elders in het dorp. Het is bijna Slovenië, zo dicht ligt het bij de grens. Maar goed, het blijft Italië en is er nu nog rond de 33 graden, dus het is wel even heel wat anders.

Niet dat de jonge prinses veel tijd zal hebben om zich bezonnebrild en wel op Italiaanse terrassen te vlijen met een 0,0% Spritz. Het is keihard werken op een UWC-school. Ook al duren de lesdagen maar van acht tot één.

Tot het avondeten zoet

Dat is wat een UWC zo anders maakt dan een gymnasium: de nadruk ligt niet alleen op onderwijs. Natuurlijk krijgt Ariane Engels en Italiaans, vakken als wiskunde, filosofie, psychologie, natuur- en scheikunde en muziek.

Omgeving van Apeldoorn, september 2015: De prinsessen poseren voorafgaand aan een buitenrit. Van links naar rechts: Ariane (op Fredje), Amalia (op Safary) en Alexia (op Pixie). Beeld RVD

De middagen zijn voor ‘buitenschoolse activiteiten’ die dan wel weer enorm door school worden gestuurd. Vrijwilligerswerk in lokale scholen en bejaardentehuizen, en bij het Rode Kruis. Sportieve activiteiten in de Golf van Triëst. Tot aan het avondeten ben je er wel zoet mee. Daarna is je tijd nog tot half elf voor jezelf, waarna je met je twee of drie huisgenootjes op je kamer wordt verwacht. Het laat bitter weinig tijd voor fun in the sun, daar zijn de weekenden voor.

Dienstbare wereldveranderaars

Het doel van dit alles is om uiteindelijk een Internationaal Baccalaureaat te behalen, een diploma dat je de keuze geeft uit alle topuniversiteiten ter wereld. Het UWC levert wereldveranderaars af, die dienstbaarheid hoog in het vaandel hebben en in aanraking zijn gekomen met zoveel mogelijk andere culturen. In totaal zijn er op de Italiaanse tak met zo’n 180 leerlingen zo’n tachtig verschillende nationaliteiten.

UWC Adriatic, 18 april 2018 Beeld UWC

Minstens net zo belangrijk: die scholieren komen uit alle hoeken van de samenleving. Bijna iedereen komt er binnen met een studiebeurs (handig, want twee jaar kosten een slordige 50.000 euro) en het UWC doet er alles aan om geen elite-clubje te worden. ‘Selectief, maar niet exclusief’, daar gaan ze voor.

In trek bij royals

Al straalt het woord ‘kostschool’ dat nog altijd wel een beetje uit. En is het UWC de laatste jaren nogal in trek bij jonge royals. Sinds Willem-Alexander er in de jaren tachtig zat, was het redelijk stil qua koninklijk bezoek op het UWC.

Prins Willem-Alexander in Wales tijdens zijn studietijd. Beeld ANP / Nationaal Fotopersbureau

De afgelopen jaren kozen kroonprinses Elisabeth van België, kroonprinses Leonor van Spanje, prinses Alexia én gravin Leonore (de jongste dochter van prins Constantijn en prinses Laurentien) allemaal voor de school in Wales. Die eerste drie zijn nu klaar, maar Leonore krijgt dit jaar koninklijke versterking van prinses Sofía van Spanje.

De traditionele Leavers Celebration markeert het einde van Prinses Alexia's examenperiode, waar Koning Willem-Alexander en Koningin Máxima aanwezig zijn. Wales, 20 mei 2023. Beeld RVD

Optredens, optredens, optredens

Of Ariane anders koos of simpelweg ergens anders werd geplaatst, dat blijft gissen. Feit is dat ze als muziek- en kunstliefhebber echt haar hart kan ophalen in Italië.

Er worden regelmatig optredens gegeven door professionele muzikanten, Duino is door de school een soort internationaal baken voor de kamermuziek geworden. Ook scholieren zelf treden vaak en graag op, zowel tijdens als buiten schooltijd en bij wijze van vrijwilligerswerk. En natuurlijk is er kunst in Italië, overal kunst.

Dat zal de volgens Máxima heel ‘etherische’ Ariane aanstaan, zoveel staat wel vast. Wordt het vanzelf alsnog een beetje Dolce Vita, hoe hard er ook gewerkt moet worden.