Het is gedaan met het vaste fotomoment voordat Willem-Alexander, Máxima, Amalia, Alexia en Ariane naar Griekenland vertrekken, want dat is met uitvliegende meiden geen doen meer. Maar een zomerse foto van het koninklijk gezin krijgen we ook dit jaar nog gewoon. En dat belooft wat, als we de foto’s van de afgelopen jaren nog eens goed bekijken.

17 juli 2020 jaarlijkse fotosessie. EPA/SEM VAN DER WAL Beeld EPA

Steeds groter circus

De jaarlijkse zomershoot is vooral in de afgelopen vier jaar een circus geworden, met steeds meer fotografen en vooral ook steeds meer aandacht voor Máxima en co. vanuit het buitenland. Argentinië, Spanje, Frankrijk, Groot-Brittannië, Duitsland… allemaal willen ze zien wat onze koningin en prinsessen nu weer uit de kast trekken voor wat een steeds grotere modeparade is geworden.

Zo waren er deze color-coordinated plaatjes uit 2020…

Tijdens de jaarlijkse fotosessie op 17 juli 2020 Beeld Koninklijk huis

Alexia, Amalia en Ariane tijdens de jaarlijkse fotosessie op 17 juli 2020 Beeld Koninklijk huis

…deze prachtige ieder-zijn-stijl foto’s van afgelopen zomer…

Fotosessie 2021 Beeld Koninklijk Huis

…en pakken Amalia, Alexia en Ariane (18, bijna 17 en 15 jaar oud) steeds meer de spotlights af van hun ouders.

Koning Willem-Alexander en koningin Maxima met hun dochters prinses Amalia, prinses Alexia en prinses Ariane bij de jaarlijkse zomerfotosessie van de koninklijke familie in de tuin van Paleis Huis ten Bosch in Den Haag. Beeld ANP / MMP

Het zijn heel andere foto’s dan die van bijvoorbeeld zeven jaar geleden, toen zelfs Máxima nog veel meer voor een casual look ging en de jonge prinsessen er nog lustig op los speelden voor de verzameling camera’s.

Zomer fotosessie Beeld Koninklijk huis

Ook voor Beatrix, Claus en hun jongens was het in de jaren tachtig een stuk meer casual en ontspannen.

1989: Foto-uurtje met de koninklijke familie op Paleis Het Oude Loo. Beeld Nationaal Archief, CC0

Al sinds de jaren ’60

Dat we tegenwoordig een veel meer gecureerd plaatje te zien krijgen, is een ontwikkeling die eigenlijk al jaren gaande is. De fotosessies voor de zomervakantie zijn ooit begonnen als een quid pro quo: Nederlandse media krijgen de kans om mooie foto’s te maken van de koninklijke familie in privésferen. En in ruil daarvoor kan het gezin op vakantie zonder achtervolgd te worden door (Nederlandse) fotografen.

1965: De koninklijke familie is op vakantie in Porto Ercole, Italië. Beeld Nationaal Archief, CC0

Zo doen de Oranjes het al jaren. Al sinds de jaren ’60 vloog een delegatie Nederlandse pers mee naar de zomerbestemming om daar foto’s te maken. Willem-Alexander zette daar een streep onder, officieel omdat de Griekse villa niet geschikt is om een grote groep pers te ontvangen.

Het is ook bijna niet meer in te denken dat we foto’s van Máxima, Willem-Alexander en de A’s krijgen zoals deze Italiaanse oldies.

1973: De prinsjes Willem-Alexander, Constantijn en Johan-Friso (v.l.n.r.) op vakantie in Porte Ercole, Italië Beeld Nationaal Archief, CC0

1973: Prinses Beatrix met prins Constantijn op vakantie in Porte Ercole, Italië. Beeld Nationaal Archief, CC0

Roddelbladen, telelenzen, schuttingen en rake klappen

Sindsdien is er dan ook heel wat veranderd in hoezeer de koninklijke familie wordt achternagezeten voor een kiekje. Willem-Alexander moest het in zijn tienerjaren flink ontgelden. Toen kwamen ook de Nederlandse roddelbladen op. Bovendien werden camera’s steeds beter, tot het mogelijk was om van heel ver weg goede foto’s van nietsvermoedende bekende koppen te maken.

Ons koninklijk huis kon het er niet bij gebruiken. Enige mate van afkeer van fotografen zit al generaties lang in familie bij de Oranjes. Koningin Wilhelmina overwoog ooit om Paleis ’t Loo compleet te laten voorzien van een schutting om maar te kunnen ontsnappen aan fotografen. Koningin Juliana deelde zelfs ooit een klap uit aan een cameraman van het Polygoonjournaal.

Weer een nieuw hoofdstuk

Pas toen Juliana kleinkinderen begon te krijgen in de sixties, werden er voor het eerst echte afspraken gemaakt voor speciale fotomomenten. Daarna volgde een hele nieuwe generatie, het internet, social media en de aanhoudend groeiende royal modeparade en kwam de boel compleet op zijn kop te staan.

En dit jaar breekt er dus weer een nieuw hoofdstuk aan. Eentje waarin we weliswaar elk jaar twee keer getrakteerd worden op nieuwe foto’s van het gezin van Willem-Alexander en Máxima, maar niet meer op vaste momenten en ook niet meer per se in eigen tuin. Wij hebben er zin in, komende vrijdag. En bereiden ons voor op de meest gelikte Oranje-foto’s ooit.