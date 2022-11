Koninklijke kiekjes: zó close zijn de Oranjes met de niet-meer-royal family van Griekenland

Onze koning en koningin zijn in Athene begonnen aan een driedaags staatsbezoek aan Griekenland. Dat was al twee keer uitgesteld door de pandemie en in de tussentijd kwamen de Oranjes in relatie tot Griekenland natuurlijk minder fortuinlijk in het nieuws. Jammer eigenlijk, want er is veel moois te vertellen over de Oranje-banden met Griekenland.

De beroemde villa – dichtbij nóg meer royals

Natúúrlijk, het is de plek waar ons koningspaar en de prinsessen het liefst op vakantie gaan. Ze hebben er zelfs een eigen luxe villa ver van nieuwsgierige ogen. Maar het zijn de mensen met wie ze tijdens die vakanties veel tijd doorbrengen die Griekenland extra bijzonder maken voor Willem-Alexander en Máxima.

De laatste jaren zijn de banden tussen onze royals en de voormalige royals van Griekenland stevig aangehaald, juist doordat de Oranjes een huis kochten in Porto Heli. Daar vlakbij wonen namelijk ook koning Constantijn en koningin Anne-Marie. En ook hun oudste zoon, prins Pavlos, en zijn Marie-Chantal (met wie Máxima een heel modenetwerk deelt) zomeren altijd in de buurt van het nabijgelegen Spetses.

Dit bericht op Instagram bekijken Een foto die is geplaatst door Greek Royal Family 🇬🇷👑 (@greekroyals.fashion) op 31 Oct 2022 om 5:20 PDT

Lees: het is in de zomer altijd een gezellige royalboel, daar op de Peloponnesos. En soms in de herfstvakantie ook. Of in de meivakantie. Dat is natuurlijk het voordeel van een vaste vakantiestek.

Veel dieper dan Willem-Alexander alleen

Zo geschiedde het in 2019 bijvoorbeeld dat Willem-Alexander, Máxima en hun meiden na Koningsdag in het vliegtuig sprongen en die avond bij Constantijn en Anne-Marie aansloten om Orthodox Pasen te vieren. Er lekten foto’s van uit in de Griekse pers, waarop duidelijk te zien was hoe close de stellen (die toch flink in leeftijd schelen) met elkaar zijn.

Apparently, King Willem-Alexander and Queen Máxima of the Netherlands spent Easter with King Constantine II and Queen Anne-Marie of the Hellenes at the Greek island of Spetses. https://t.co/664JbytX2x — RoyalArjan (@RoyalArjan) 28 april 2019

De banden gaan dan ook veel dieper dan van Constantijn naar Willem-Alexander alleen, zoals dat gaat in Europese royalkringen. In de tijd dat Constantijn en Anne-Marie nog officieel koning en koningin waren (het Griekse koningshuis werd in 1974 afgeschaft, daarvoor zaten ze al een paar jaar in ballingschap) waren ze kind aan huis op alle grote royal aangelegenheden. Zo waren ze bij de bruiloft van prinses Beatrix, maar later ook bij die van Willem-Alexander en Máxima.

Koning Constantijn en koningin Anne Marie van Griekenland bij aankomst bij het huwelijk van prinses Beatrix en prins Claus, 8 maart 1966. Beeld Nationaal Archief

Dit bericht op Instagram bekijken Een foto die is geplaatst door The Royal Watcher (@the_royal_watcher) op 31 Oct 2022 om 5:12 PDT

Constantijn en Constantijn

En natuurlijk bij die van prins Constantijn en prinses Laurentien, want dat de jongste zoon van Beatrix en Claus een naam deelt met de Griekse koning is geen toeval: die laatste is de peetvader van de Nederlandse prins. Prinses Juliana was op haar beurt juist weer de peetmoeder van Anne-Marie.

Koningin Juliana en koning Gustav Adolf VI van Zweden betreden het bal ter gelegenheid van het huwelijk van koning Constantijn van Griekenland met prinses Anne-Marie van Denemarken, Athene 17 september 1964. Beeld ANP / ANP

Die ook voor ze viel voor de Griekse kroonprins óók al een prinses was. Zij is namelijk het zusje van koningin Margrethe van Denemarken. Om de royal flush even te vervolmaken: het zusje van koning Constantijn trouwde met koning Juan Carlos van Spanje. Koningin Sofia dus.

Dit bericht op Instagram bekijken Een foto die is geplaatst door Royal Greece (@royal_greece) op 31 Oct 2022 om 5:15 PDT

De Griekse royals mogen dan officieel royal-af zijn, ze horen er in koninklijke kringen nog steeds helemaal bij. Zo waren ze bijvoorbeeld recent nog met een delegatie bij de uitvaart van koningin Elizabeth (prins Philip kwam famously ook uit het Griekse nest, hij was een achterneef van Constantijn). Constantijn en Anne-Marie woonden jarenlang in Londen, alvorens in 2013 eindelijk weer terug te keren op Griekse bodem.

Uitvaart Elizabeth (met Pavlos en Marie-Chantal op de achterste rij en de Oranjes voor). Beeld Getty Images

Koninklijke folklore

De Oranjes bleven ze ook in de tussentijd gewoon uitnodigen voor al hun grote momenten, van trouwerijen tot bijzondere verjaardagen. That’s what royal friends are for. Het had bovendien niets gescheeld of ons koningshuis had nog veel diepere banden gehad met de Grieken, als we tenminste dit fijne stukje koninklijke folklore mogen geloven.

Groepsfoto ter ere van de 18e verjaardag van Ingrid Alexandra (de Oranjes op een redelijk prominente plek rechts van haar). Beeld ANP / Associated Press

Groepsfoto Máxima’s 40e verjaardag, met Pavlos en Marie-Chantal. Beeld Getty Images

In de fifties en sixties organiseerden koning Paul en koningin Frederika twee keer een cruise voor Europese prinsen en prinsessen. Officieel om het Griekse toerisme te stimuleren. Officieus? Om de jongelui aan geschikte, koninklijke, partners te helpen. Die cruises zijn er echt geweest, dat staat vast. Maar écht veel beeld ervan bestaat helaas niet.

Prinsessen Beatrix en Irene terug uit Griekenland op Schiphol. De prinsessen in de hofauto, 16 december 1961. Beeld Nationaal Archief

Beatrix en de ‘Cruise of Kings’

Prinses Beatrix en prinses Irene voeren in 1954 én 1961 mee op deze ‘Cruise of Kings’. Onze ex-koningin was tijdens die laatste cruise nét klaar met haar studie in Leiden.

Beatrix op cruise in 1954. Beeld Brunopress

Prinsessen Beatrix en Irene terug uit Griekenland op Schiphol, 16 december 1961. Beeld Nationaal Archief

De prinsessen kwamen allebei zonder prins weer thuis, weten we nu. Maar vierden in Griekenland wél de verloving van Juan Carlos en Sofia mee (Irene zou een van hun bruidsmeisjes worden in 1962), die elkaar in 1954 op die cruise hadden ontmoet.

Beatrix en Constantijn samen dansend, 1961. Beeld Brunopress

Beatrix en Margrethe op bruiloft Constantijn en Anne-Marie. Beeld Brunopress

We willen maar zeggen: de Grieken hebben diepe banden met bijna álle koningshuizen. Des te leuker dat die met Willem-Alexander en Máxima de laatste jaren weer extra hecht is geworden.