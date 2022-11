Koninklijke kiekjes: zó fanatiek zijn Willem-Alexander en Máxima als het op sport aankomt

Vooralsnog lijkt koning Willem-Alexander geen vastomlijnd plan te hebben om aan te schuiven bij het omstreden WK voetbal in Qatar. Al weet je natuurlijk maar nooit wat er gebeurt als Oranje het ver weet te schoppen.

Hoe het ook zij: onze koning is op zijn best op een sporttribune, hij reageert er vaak enthousiast en is helemaal in zijn element. Willem-Alexander heeft daarvoor de perfecte echtgenote uitgekozen, zij is haast nóg feller. Dus we missen wel wat, zonder een juichend koningspaar in Qatar. Gelukkig hebben we de foto’s van vorigesportgelegenheden nog.

Hossen in het Holland Heineken House

Zelden zagen we Willem-Alexander en Máxima zo zichzelf zijn en de camera’s vergeten als tijdens sportevenementen, van EK’s en WK’s tot Olympische Spelen. Daarin wisten ze ook al heel vroeg hun meiden mee te slepen. Op onderstaande kiekjes uit Turijn was prinses Alexia nog maar acht maanden oud en Amalia pas drie jaar.

Al waren er ook heus feestmomenten zonder de A’s. Hossen met Deborah Gravenstijn in het Holland Heineken House gaat toch makkelijker als de kleintjes bij de oppas zijn.

11-08-2008 Peking: Huldiging van judoka en zilveren medaille-winnares Deborah Gravenstijn in het Holland Heineken House, met coach Marjolijn van Unen, Máxima en Willem Alexander wordt er gedanst op het podium. Beeld ANP / Leo Vogelzang

En als er geen officiële oppas mee was, was Erica Terpstra de beroerdste niet. Zij zag haar kans schoon om onze toekomstige koningin de fijne kneepjes van het enthousiast supporteren uit te leggen.

Vancouver 27 februari 2010: Voorzitter Erica Terpstra van sportkoepel NOCNSF samen met prinses Amalia zaterdag op de tribune tijdens de olympische ploegachtervolging tussen Nederland en Noorwegen in de Richmond Olympic Oval. Nederland noteerde een tijd van 3.39,95, een ruime verbetering van het olympische record, en won daarmee het brons. Het goud ging naar gastland Canada, het zilver naar de Verenigde Staten. Beeld ANP / ANP

Sjaaltjes, waves en selfies

Niet dat Amalia, Alexia en Ariane dat niet genoeg van hun ouders meekregen, trouwens. Zet Willem-Alexander en Máxima op een tribune, en ze gaan los met sjaaltjes, waves en zelfs een royal selfie die de koninklijke Instagrampagina haalde.

‘The making of’ de koninklijke Oranje-selfie:

Gangneung, 10 Februari 2018: Koning Willem-Alexander en koningin Máxima in de Gangneung Oval op de 3000 meter tijdens de Olympische Winterspelen van Pyeongchang. Beeld ANP / ANP

Plaatsvervangende schaamte

Met voetbal lijkt onze koningin iets minder te hebben, maar dat weerhoudt haar er niet van trouw een oranje sjaaltje te dragen en het Wilhelmus mee te zingen. Al stuurt ze ook wel eens dankbaar haar meiden met hun vader op pad voor een avondje langs de lijn...

...en heeft ze, net als bijna elke vrouw die wel eens meeging naar een wedstrijd, ook wel eens last van een beetje plaatsvervangende schaamte.

Tribune-royals, het zijn net mensen.

Dag 3 van de Olympische Spelen in Londen, 30 juli 2012. Máxima en Ariane kijken naar judo. Beeld Getty Images

BEIJING 2008, de wave:

Peking, 9 Augustus 2008: Willem-Alexander en Máxima vermaken zich opperbest bij het beachvolleybal. Beeld ANP / ANP

Olympische Spelen in Londen 2012, droog…

28 Juli 2012: Olympische Spelen, de koninklijke familie leeft mee met de sporters. Beeld ANP / Allpix Press SARL

Londen, 28 Juli 2012: Kroonprins Willem-Alexander en prinses Maxima (R) maken met hun dochters Amalia (L) en Alexia (2eR) plezier op de tribune voor aanvang van de olympische finale van de 4x100 meter. Ranomi Kromowidjojo probeert samen met Marleen Veldhuis, Inge Dekker en Femke Heemskerk de olympische titel van 4 jaar geleden te prolongeren Beeld ANP / ANP

… En Londen 2012, natgeregend:

Dag 7 van de Olympische Spelen in Londen, 3 augustus 2012. De Oranjes kijken, gehuld in plastic tegen de regen, naar paardensport. Beeld Getty Images

2014, samen lekker enthousiast in Sotsji:

Sotsji, 8 Februari 2014: (VLNR) IOC-lid Camiel Eurlings, koning Willem-Alexander, koningin Máxima en premier Mark Rutte moedigen Sven Kramer aan tijdens zijn rit op de 5000 meter in de Adler Arena tijdens de Olympische Winterspelen. Beeld ANP / ANP

2014: meezingen op het WK in Brazilië:

Porto Algere, 18 Juni 2014: Koning Willem-Alexander en koningin Máxima op de tribune bij de wedstrijd van Australië versus Nederland op het WK voetbal. Beeld ANP / ANP

2016, Olympische Spelen in Rio, zeer enthousiast koningspaar:

Rio de Janeiro, 15 Augustus 2016: Koning Willem-Alexander en koningin Máxima juichen voor de gouden oefening van Sanne Wevers tijdens de Olympische Spelen in Rio. Beeld ANP / ANP

Fanatiek op de tribune bij de winterspelen in Pyongyang, 2018