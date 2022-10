Koninklijke kiekjes: Zó hecht zijn de banden tussen de Oranjes en de Zweedse royals echt

De stroom aan koninklijke peetouders tussen de koningshuizen van Nederland en Zweden is bijna eindeloos. Koning Carl XVI Gustaf was petekind van de in maart 2004 overleden koningin Juliana. En de Zweedse kroonprinses Victoria en onze Willem-Alexander werden ooit zelfs aan elkaar voorbestemd, als je de geruchtenmolen eind jaren negentig mocht geloven. Geen wonder dus, dat de Zweden en de Oranjes spreken van hechte banden onderling. Hoe zit dat nou allemaal?

De Zweedse koning Gustaaf VI Adolf en koningin Louise, met koningin Juliana en prins Bernhard op het balkon van het paleis op de Dam, 1955. Beeld ANP / Nationaal Fotopersbureau

Noodlot

De echte ancient history even daargelaten (Zweden had ooit een Nederlandse koningin, maar die wist de troonopvolging niet door te zetten en heeft dus niets meer met de huidige bloedlijn te maken), is prins Bernhard de reden dat de Oranjes en de Zweden zo close zijn.

De laatste foto van prins Gustaaf Adolf, toen hij met prins Bernhard koffie dronk in het restaurant op het vliegveld Schiphol, vlak voor zijn vertrek, 1947. Beeld ANP / ANP

Hij was goed bevriend met de Zweedse prins Gustaaf Adolf, die in januari 1947 op veertigjarige leeftijd om het leven kwam bij een vliegtuigongeluk. Het noodlot sloeg toe toen zijn KLM-vlucht neerstortte. De prins was wezen jagen in Nederland, met onder andere Bernhard.

Silvia is voor het eerst in Nederland tijdens het staatsbezoek van koning Karel XVI Gustaaf van Zweden, 1976. Beeld ANP

Constante factor

Naar verluidt ontfermde Bernhard zich daarna over de jonge Carl Gustaf, die toen nog niet eens één jaar was. “Hij was altijd de eerste die me opbelde op mijn verjaardag”, zei de huidige Zweedse koning er ooit al over.

Bernhard bleef een constante factor in het leven van Carl Gustaf, inmiddels koning, die Juliana als zijn peetmoeder mocht rekenen (waarover dadelijk meer). De banden waren zelfs zó hecht, dat het Zweedse koningspaar in 2004 twee keer naar Nederland vloog, voor de begrafenissen van Bernhard en Juliana.

Juliana en Bernhard op een pronkplek tijdens een bezoek aan hun vrienden in Zweden, 1986. Beeld ANP / Nationaal Fotopersbureau

Ook bij de uitvaart van prins Claus waren ze er trouwens bij. Beatrix heeft namelijk haar eigen hechte banden met het Zweedse koningspaar en hun troonopvolger.

Debuteren op elkaars grond

Beatrix vroeg prinses Christina van Zweden (de zus van Carl Gustaf) zelfs om bruidsmeisje te zijn bij haar huwelijk. En ze was samen met haar ouders de eerste om de kersverse koningin Silvia te verwelkomen, nadat zij met Carl Gustaf trouwde. In 1976 ging haar eerste officiële buitenlandse reis naar Nederland.

Huwelijk Beatrix en Claus, groepsfoto met ouders en bruidsmeisjes, 1966. Beeld ANP / Benelux Press

Máxima’s debuut op het internationale koninklijke toneel was dan in Zweden: in 2001 ging ze mee naar het zilveren huwelijk van Carl Gustaf en Silvia.

“Juliana was mijn lieve peetmoeder”

Tijdens een bezoek aan Nederland in 2009, vulde Carl Gustaf verder in hoe nauw de banden precies aanvoelen voor de families.

Zweeds staatsbezoek aan Nederland, 2009. Beeld ANP / TT News Agency

“Er zijn zoveel voorbeelden van de hechte vriendschap tussen onze families. In ons zomerpaleis hebben we een Nederlandse tuin vol rozen die koningin Wilhelmina aan koningin Victoria cadeau gaf voor haar 60e verjaardag. Prinses Lovisa van Nederland trouwde in 1850 met onze koning. Prins Bernhard was een hechte vriend van mijn vader en Juliana was mijn lieve peetmoeder. Ze is de peetmoeder van onze dochter, en zij is weer de trotse peetmoeder van de kleine prinses Amalia.”

Koning Willem Alexander aanwezig bij de doop van prinses Estelle, 2012. Beeld Getty Images

Willem-Alexander werd in 2012 óók nog de peetvader van Victoria’s eerste kind, prinses Estelle.

Bijna aan elkaar uitgehuwelijkt

De vriendschap tussen Willem-Alexander en Victoria, eigenlijk al sinds hun geboorte, is dus de (voor nu) laatste in een lange lijn. Onze koning rekent verschillende royals tot zijn inner circle, maar met Victoria is de band altijd bijzonder geweest. Zo zoemden er jaren geleden zelfs even geruchten rond dat de twee door hun moeders zo’n beetje aan elkaar waren uitgehuwelijkt, ook al was Victoria tien jaar jonger.

Willem-Alexander en Victoria, 2017. Beeld Getty Images

Dat er op die (ouderwetse) manier over de twee werd gesproken, kwam onder andere door hun hechte band: Willem-Alexander vergezelde haar naar verluidt naar het zilveren jubileum van haar vader. Ook vloog hij ooit na Koninginnedag rechtstreeks door naar Stockholm om aanwezig te zijn op de vijftigste verjaardag van koning Carl Gustaf, iets wat zijn grootouders trouwens óók regelmatig deden op 30 april.

De volgende generatie staat al klaar

Uiteindelijk bleek het toch écht een royal vriendschap en niet meer: net als eigenlijk al hun generatiegenoten trouwden Willem-Alexander en Victoria met ‘gewone burgers’, hij met Máxima (in aanwezigheid van de Zweden, uiteraard), zij met haar personal trainer Daniel.

De Oranjes aanwezig op de Zweedse bruiloft van Victoria en Daniel, 2010. Beeld Getty Images

Toen die laatste twee elkaar in 2010 het jawoord gaven, waren er riant Oranjes aanwezig om het mee te maken. Koningin Beatrix vloog in met haar drie zoons én hun echtgenotes. Willem-Alexander en Máxima namen ook nog eens hun oudste dochter mee. Prinses Amalia (toen zes) was die dag een van Victoria’s bruidsmeisjes.

Prinses Amalia als bruidsmeisje (tweede van links, hurkend), 2010. Beeld ANP / APA

Zij en prinses Estelle kennen elkaar natuurlijk ook al weer heel wat jaren en poseerden in juni nog samen met een groep andere troonopvolgers op het 18e verjaardagsfeest van de Noorse Ingrid Alexandra. De volgende generatie dient zich ook alweer aan, kortom. Ontzettend leuk om te zien.