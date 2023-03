Koninklijke kiekjes: zó maakte Beatrix het eerste staatsbezoek van Máxima extra bijzonder

Willem-Alexander en Máxima waren net een jaar getrouwd, Beatrix was een half jaar weduwe en net 65 jaar geworden en voor het eerst gingen ze met z’n drieën op staatsbezoek. ‘Gezellig en leuk’, liet de koningin zich achteraf ontvallen, want het was ook ‘moeilijk’, haar eerste staatsbezoek zonder prins Claus aan haar zijde. Het werd desondanks een bijzondere herinnering voor Beatrix en haar schoondochter-in-de-leer.

Beatrix, Willem-Alexander en Máxima tijdens het staatsbezoek in Chili, 20 maart 2003. Máxima eerst in het zilver... Beeld Getty Images

Ontsnappen aan de storm

Het is nogal een vuurdoop: je allereerste staatsbezoek - de vuurdoop voor als je straks zelf koningin bent - met je schoonmoeder en je man. Samen trokken de Oranjes in maart 2003 vier dagen door Chili en daarna nog vijf dagen door Brazilië. Oorspronkelijk stond Argentinië ook op de planning, maar daar werd door de politieke onrust en de presidentsverkiezing toch maar even niet voor gekozen.

Het zal voor Máxima fijn zijn geweest dat ze weer even in Zuid-Amerika was en (in Chili in elk geval) de taal beheerste. Het kan niet anders of het was ook loeispannend. Dat leek koningin Beatrix feilloos aan te voelen. Met haar schoondochter vloog ze een paar dagen eerder in om nog even samen van de rust in de Chileense natuur te genieten. De twee wandelden, reden paard en genoten van hun privacy op een landgoed in Villa Rica voordat Willem-Alexander vanuit een waterconferentie in Kyoto invloog. Deels om aan de storm rondom de affaire-Margarita te ontsnappen, deels om Máxima kans te geven om even op adem te komen.

Willem Alexander en Máxima tijdens het bezoek aan Chili, 19 maart 2003. Máxima nu in het goud. Beeld UK Press via Getty Images

Geen ‘dom blondje’

De koningin had goed ingeschat dat er veel interesse zou zijn in prinses Máxima tijdens deze bezoeken, juist in Zuid-Amerika. Er waren Argentijnse media ingevlogen. Er werd met haviksogen gekeken naar wat Máxima zou aantrekken (broekpakken en hoeden groter dan die van haar schoonmoeder, Nederland was in rep en roer). En er werd tijdens de reis zelfs bericht dat Máxima ondanks haar geverfde lokken duidelijk geen ‘dom blondje’ was, maar heel zinnige vragen stelde.

Chili, 19 maart 2003, in Nederland was het feit dat Máxima's hoed groter was dan die van haar schoonmoeder het gesprek van de dag. Beeld Getty Images

Chili, 20 maart 2003, de outfits van Máxima trokken toen al de aandacht. Beeld ANP / Benelux Press

Wat óók veel werd besproken in onze vaderlandse pers: dat Beatrix erg kwiek was, nog totaal geen aanstalten leek te maken om met pensioen te willen (ze was net 65 geworden) en dat deze reis weliswaar een manier was voor Willem-Alexander en Máxima om te proeven aan de toekomst, maar dat dit duidelijk nog totaal niet aan de orde was.

Bezoek aan de Maanvallei om de zonsondergang te zien in Chili, 21 maart 2003. Beeld Getty Images

Toen hem werd gevraagd of ze vanaf nu vaker met z’n drieën op staatsbezoek zouden gaan, antwoordde de prins knipogend dat hij de samenstelling van dit soort bezoeken ‘uiteraard aan de chef zal overlaten’.

Stukje normaliteit

Gezellig, dat was het. Dat bleek al helemaal tijdens een bezoek aan de Maanvallei om de zonsondergang te zien. De Oranjes arriveerden daar voor de meegereisde pers en werden nog nét betrapt op hun eigen fotosessie. Koningin Beatrix nam haar eigen camera mee om foto’s van haar zoon en zijn vrouw te maken.

Beatrix fotografeert haar zoon en schoondochter in de Maanvallei, 21 maart 2003. Beeld ANP

Daarna poseerden ze in net zo’n goede stemming voor de fotografen die de berg op waren gesneld. Beneden bij de bus klopten de koningin en de prinses volgens ooggetuigen het zand uit hun schoenen. Zo’n stukje normaliteit hadden we in Nederland nog niet vaak gezien van onze koningin. Het tijdperk Máxima was aangebroken.