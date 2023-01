Koninklijke kiekjes: zó maakte Willem-Alexander in 1987 kennis met de Cariben

Elke week duiken we in de royal archieven voor koninklijke kiekjes met een goed verhaal. Met vandaag een throwback naar 1987, toen een 19-jarige Willem-Alexander - net als zijn dochter Amalia later deze week - voor het eerst het Caribisch deel van het koninkrijk der Nederlanden bezocht.

Claudia Witteveen Nationaal Archief

Het worden spannende weken voor prinses Amalia (19), die vrijdag aan haar eerste officiële bezoek als prinses van Oranje begint. Een tweeweekse rondreis over de Cariben. Gelukkig heeft ze iemand aan haar zijde die precies weet hoe ze zich voelt. Willem-Alexander maakte precies deze kennismakingsreis 36 jaar geleden, óók op zijn negentiende en óók vol spanning en verlegenheid als royal-in-de-leer.

Prins Claus, koningin Beatrix en prins Willem-Alexander tijdens het staatsbezoek op Bonaire, 5 februari 1987. Beeld ANP / Nationaal Fotopersbureau

Tijdens het bezoek aan de Nederlandse Antillen bezoekt kroonprins Willem Alexander de oude slavenhuisjes op Bonaire, 9 februari 1987. Beeld ANP / Nationaal Fotopersbureau

Niet alleen

Wat Amalia en Willem-Alexander gemeen hebben, naast exact dezelfde leeftijd en positie, is dat ze samen met hun ouders naar Curaçao, Bonaire, Aruba, Sint Maarten, Sint Eustatius en Saba mochten. Dat was in de tijd van prinses Beatrix wel even anders. Zij vertrok in 1958 (ze was toen net twintig) helemaal in haar eentje naar de eilanden van het koninkrijk. Heel stoer, maar Amalia zal het wel fijn vinden om haar ouders aan haar zijde te hebben. En ze zal er vast ook wel tegen opzien.

Zo ook Willem-Alexander in 1987, zo verklapte zijn vader, prins Claus, achteraf. Want natuurlijk wilden de fotografen en de toegestroomde inwoners vooral de prins bewonderen, en dat geeft toch de nodige druk. Slechts heel af en toe had hij de kans om zich een klein beetje achter zijn ouders te verschuilen. Zo danste hij niet in zijn eentje op het Tumba-festival op Curaçao, maar met zijn vader. En zat er een gezamenlijk fotomomentje af en toe ook in. Wel zo fijn voor de dan nog wat verlegen ogende prins die volgens de Antilliaanse pers ‘nog een beetje moest werken aan zijn zwaai’.

Willem Alexander danst mee tijdens Tumba-festival in Madudo stadion te Curaçao, 7 februari 1987. Beeld ANP / ANP

Anders dan voorgesteld

Wat dat betreft gaan Amalia en de Willem-Alexander uit 1987 aardig gelijk op: op hun negentiende hadden ze er allebei al wat officiële momentjes op Nederlandse bodem op zitten. Wel een verschilletje: waar Amalia al een aantal keer voor de microfoons van de pers stond, gaf haar vader in Oranjestad zijn eerste officiële interview.

Prins Willem-Alexander op Sint Eustatius. Hij heeft er duidelijk plezier in, en het kleine meisje ook. Links van hem prins Claus, 13 februari 1987. Beeld ANP / Nationaal Fotopersbureau

“Het was ondanks alle voorbereidingen, lezingen en gesprekken met mensen die veel ervaring in dit gebied hebben, tóch heel anders dan ik mij had voorgesteld”, sprak hij na afloop van twee weken rondreizen wijs. “In het verre Nederland denk je dat de eilanden allemaal hetzelfde zijn, en dan kom je hier en hebben ze allemaal hun eigen identiteit.”

Bezoek aan de marine in uniform, 17 februari 1987. Beeld ANP / Nationaal Fotopersbureau

Bijna copy-paste

Die quote kan zijn dochter vast in haar achterzak houden als zij straks voor de microfoons staat, net als deze: “Deze reis is zeker een voorbereiding op de toekomst. Een ongelooflijk klein gedeelte van een hele lange voorbereiding die begonnen is met deze reis en wat hierna gaat gebeuren aan andere officiële dingen, zoals mijn studie [in Leiden] en vergaderingen van de Raad van State.”

Strak in het pak, 8 februari 1987. Beeld ANP / Capital Photos

Wat dat betreft is het voor Amalia bijna copy-paste, maar dan met een studie in Amsterdam en de nodige beveiligingsperikelen. Valt het Cariben-bezoek bij de prinses in de smaak en volgt ze het voorbeeld van haar vader, dan kunnen we haar bovendien al vrij snel weer zien uitrukken. Willem-Alexander volgde zijn bezoek aan de Cariben in 1987 op met zijn eerste soloreis naar Thailand, in december.

Wie weet stapt Amalia dus ergens in 2023 ook nog alleen het vliegtuig in. Voor nu mag ze nog even fijn aan de zijde van haar ervaringsdeskundige/vader staan.