Koninklijke kiekjes: zo viert Beatrix (85) haar mijlpalen

Elke week duiken we in de royal archieven voor koninklijke kiekjes met een goed verhaal. Met vandaag, op de 85e verjaardag van prinses Beatrix, een klein kijkje achter de schermen bij haar notoir private feestjes.

Claudia Witteveen © RVD - Jeroen van der Meyde

Haar verjaardag is een privéaangelegenheid. Zo denkt prinses Beatrix er eigenlijk al over sinds haar tienertijd. We hadden als landgenoten altijd Koninginnedag om met haar te vieren. Wat zij dan eind januari in besloten kring deed, ging ons eigenlijk niets aan.

Zo geschiedde het dat we van twee bijzondere gala’s (voor haar 60e en 80e verjaardag) slechts één enkele foto hebben gezien. Wel een hele leuke: deze, van haar zestigste knalfuif in het koninklijk paleis, waar ze in 1998 met 160 gasten het leven vierde én een dansje maakte met haar lieve prins Claus.

Koningin Beatrix viert haar zestigste verjaardag met een dansje met prins Claus, 1998. Beeld © RVD

Partyweekend

Eeuwig zonde, want dat was nogal een feestje. Niet alleen met de voltallige familie (Willem-Alexander nog met Emily Bremers, Máxima maakte pas op Beatrix’ 63e verjaardag haar opwachting) uit Nederland én Duitsland, maar ook met de bevriende koningsparen van Zweden, Noorwegen, Denemarken, België en Spanje en royals uit Luxemburg, Liechtenstein, Engeland en Jordanië. Het was een driedaags festijn dat Amsterdam én Apeldoorn volledig op zijn kop zette. Wie in die plaatsen woonde kreeg er helaas alleen de lasten van mee.

Op de vrijdag was er een ‘borreluurtje’ in het Stedelijk Museum, waarna de gasten naar een balletgala werden gebracht. Ze sliepen in het paleis of in het Amstelhotel. Op zaterdag vertrokken ze per verlengde koninklijke trein naar Apeldoorn voor een rondleiding op paleis Het Loo door Beatrix zelf en een bezoek aan het Kröller-Müller museum. En ’s avonds was er een bal in Amsterdam.

Koningin Beatrix op het Centraal Station in de koninklijke trein, 25 januari 1998. Beeld ANP

O, en op zondag werd het weekend afgerond met een kerkdienst en een lunch op de Kapitein Kok (een bekende partyboot in Amsterdam) op het IJ. Allemaal zonder noemenswaardige vastgelegde fotomomenten. Nou ja, behalve die ene foto dus.

Privé houdt ze gescheiden

Dat is tekenend voor Beatrix: zij deed altijd haar best om haar rol van koningin en haar privéleven gescheiden te houden. Onder een groot gala voor hoogwaardigheidsbekleders kwam ze in 1956 nog niet uit. Haar 18e verjaardag vierde ze verlaat met ministers, leden van het kabinet en de voorzitters van de Eerste en Tweede Kamer. Toen had ze haar ‘echte’ feestje natuurlijk al achter de rug.

Gelukkig is ze wél altijd scheutig geweest met portretfoto’s op haar verjaardagen. Van haar achttiende...

Officiële foto van Prinses Beatrix voor haar achttiende verjaardag op 31 januari 1956 Beeld Fotocollectie RVD / Koninklijk Huis

...tot haar 25e...

Foto gepubliceerd ter gelegenheid van Beatrix’ 25e verjaardag Beeld Fotocollectie Elsevier

...en haar 65e...

Den Haag, januari 2003: H.M. de koningin op Paleis Huis ten Bosch Beeld © RVD - Max Koot Studio / Rob Ris

...tot haar 80e (met kinderen en kleinkinderen zelfs).

Prinses Beatrix met haar zonen, schoondochters en kleinkinderen bij kasteel Drakensteyn, najaar 2017. Beeld © RVD - Jeroen van der Meyde

Prinses Beatrix en haar kleinkinderen bij Kasteel Drakensteyn, najaar 2017. Beeld © RVD - Jeroen van der Meyde

Lekker casual

Dat jaar was er weer een bal met ongeveer 200 gasten, maar ook weer helemaal besloten. Oplettende fotografen op de Dam zagen een aantal bekende vrienden van de prinses arriveren (van cabaretier/studievriend Paul van Vliet tot schrijver Geert Mak), maar de koninklijke familie kleedde zich lekker op het paleis om en trakteerde dus alleen op casual aankomstkiekjes.

Koning Willem-Alexander en koningin Maxima arriveren met hun dochters, de prinsessen Amalia, Alexia en Ariane bij het Koninklijk Paleis op de Dam voor het verjaardagsontvangst van prinses Beatrix. De prinses viert haar tachtigste verjaardag in besloten kring. Beeld ANP / ANP

Willem-Alexander volgde trouwens zijn moeders voorbeeld toen hij in 2017 vijftig werd. Van die avond kregen we óók een dansfoto...

Den Haag, 29 april 2017: koning Willem-Alexander en koningin Máxima op het Koninklijk Staldepartement ter ere van zijn vijftigste verjaardag. Beeld © RVD - Jeroen van der Meyde

...en het gezin poseerde nog even gewillig voor een groepsfoto.

Den Haag, 29 april 2017: koning Willem-Alexander, koningin Máxima en hun dochters op het Koninklijk Staldepartement. Beeld © RVD - Jeroen van der Meyde

Of prinses Beatrix voor haar 85e weer uitpakt, valt te betwijfelen. Niet alleen is er geen bal aangekondigd, ook moet ze het zonder Willem-Alexander, Máxima en Amalia stellen, die op de Cariben zijn. En ook Alexia, Claus-Casimir en zijn zusje Leonore zijn er vermoedelijk niet bij, tenzij ze hun buitenlandse scholen even verlaten om oma’s verjaardag mee te vieren.

Wat wél op de agenda zal staan is een lekkere Sachertorte, naar verluidt al sinds jaar en dag de favoriete taart van de prinses. Eentje met heel veel kaarsjes dit jaar. Wij zouden er wel een foto van lusten.

Genieten van de officiële foto’s van Beatrix

Portret, 18 jaar:

Prinses Beatrix, die op 31 januari 1956, haar 18e verjaardag viert Beeld Meijboom, Marius / RVD

Portret, 20 jaar:

Prinses Beatrix, die op 31 januari 1958, haar 20ste verjaardag viert Beeld Meijboom, Marius / RVD

Portret, 30 jaar:

Foto gepubliceerd n.a.v. haar 30e verjaardag op 31 januari 1968 Beeld Koot, Max / RVD

Staatsieportret door Anton Corbijn, 2008:

Staatsieportret H.M. de Koningin, 2008. Beeld © RVD - Anton Corbijn

Portret 80 jaar, 2017:

Prinses Beatrix najaar 2017, ter gelegenheid van haar tachtigste verjaardag. Beeld © RVD - Jeroen van der Meyde

Prinses Beatrix najaar 2017, ter gelegenheid van haar tachtigste verjaardag. Beeld © RVD - Jeroen van der Meyde

Portret uit 2020: