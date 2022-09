Koninklijke kiekjes: zo waren de eerste Prinsjesdagen van Beatrix, Willem-Alexander en Máxima

Prinsjesdag 1985 Beeld Fotocollectie Anefo

Vooral over de Glazen Koets maakt ze zich druk. Al een tijdje. In de zomer van 2021 spreekt prinses Amalia die zorgen uit tegen Claudia de Breij, die werkt aan een boek over de kroonprinses. De Glazen Koets heeft echt minuscule treetjes voor het in- en uitstappen. Amalia: “Daar moet ik nog wel even op oefenen voor ik ermee naar de Staten-Generaal ga.”

Prinsjesdag 1956: rijtoer door Den Haag. In het rijtuig zitten de prinsessen Beatrix en Irene. Beeld Fotocollectie Anefo

Dinsdag gaat Amalia voor het eerst met haar ouders mee met Prinsjesdag. Een royal traditie als je meerderjarig bent en eentje die haar zusjes volgend jaar (Alexia) en in 2025 (Ariane) ook gaan meemaken. Alle ogen zullen dinsdag op Amalia gericht zijn. Zoals dat gaat, als er een nieuwe royal ‘in het spel is’.

Prinsjesdag 1985, Prins Willem-Alexander in uniform in de Ridderzaal, links Prinses Margriet. Beeld Fotocollectie Anefo

Máxima pakte de aandacht

Toen Máxima in 2002 eindelijk prinses was, was dat niet anders. Het draaide die Prinsjesdag vooral om Máxima, meldden verschillende kranten toen. Dat zij in knalrood de Gouden Koets uitstapte, verzekerde dat al helemaal.

Prinsjesdag 2002: prinses Máxima met prins Willem-Alexander. Beeld ANP / Leo Vogelzang

En was het niet de nieuwigheid van haar aanwezigheid of haar rode NATAN (toen al!) die de aandacht trok, dan waren het wel haar verenhoedje van Philip Treacy en haar stralende lach tijdens het balkonmoment. Máxima was - dat zagen we toen al - au naturel. Van zenuwen leek maar amper sprake.

Prinses Máxima, kroonprins Willem-Alexander en koningin Beatrix zwaaien dinsdag vanaf het balkon van Paleis Noordeinde naar het publiek, 2002. Beeld ANP / ANP

Willem-Alexander: het publieke oog nog niet gewend

Dat was voor Willem-Alexander wel even anders. Hij was, net als Amalia, Alexia en Ariane nu, door zijn ouders tot zijn achttiende jaar redelijk uit het publieke oog gehouden. En had er, toen hij zich in 1985 voor het eerst meldde voor een Prinsjesdag, net twee jaar in rustig en fotografen-luw Wales opzitten.

Prinsjesdag 1985: koningin Beatrix, prins Claus en prins Willem-Alexander op het balkon van Paleis Noordeinde in Den Haag. Beeld Fotocollectie Anefo

Hij was net begonnen aan zijn dienstplicht bij de Koninklijke Marine en kwam in uniform. In tegenstelling tot zijn moeder Beatrix, die op haar eerste Prinsjesdag op een troon moest naast haar ouders, mocht hij gewoon in het publiek zitten. De conclusie van de nieuwsgierige pers dat jaar. “Willem-Alexander krijgt het zwaaien al aardig onder de knie, al doet hij het nog niet zo uitbundig als zijn moeder.” En: “Hij luisterde naar zijn moeder met de voor dit soort zaken vereiste ernst.”

Prinsjesdag 1985: prins Willem-Alexander tijdens de troonrede met links van hem prinses Margriet. Beeld Fotocollectie Anefo

Prinses Máxima en prins Willem-Alexander tijdens Prinsjesdag 2002. Beeld ANP / ANP

Een kleine genade

Dat hij minder in de spotlights hoefde te zitten dan zijn moeder tijdens háár eerste Prinsjesdag in 1956, zal hij ontzettend fijn hebben gevonden. Prinses Beatrix werd zo vanuit de koets naar een troon gestuurd, dat moet toch even wennen zijn geweest. Dat haar moeder in haar speech niet benoemde dat haar oudste dochter er voor het eerst bij was, mag een kleine genade heten. Zo stak Juliana simpelweg niet in elkaar.

Bovendien herinnerde zij zich waarschijnlijk nog maar wat goed hoe mama Wilhelmina de aandacht op haar vestigde, tijdens haar eerste keer in 1927. “De plechtigheid van dit oogenblik heeft voor mij eene meer dan gewone beteekenis”, sprak zij destijds. “mijne beminde dochter aan mijne zijde te zien bij het openen van uwe vergadering vervult mijn hart met dankbaarheid jegens God, die haar leven gespaard en haar jeugd in zo vele opzichten gezegend heeft.”

Prinses Juliana verlaat de Ridderzaal tijdens Prinsjesdag 1927. Beeld Fotocollectie Anefo

Je zou van minder gaan blozen. Nu eens kijken wat Willem-Alexander voor zijn dochter in petto heeft.