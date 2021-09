Kosten voor koningshuis stijgen: zóveel meer ontvangt koning Willem-Alexander in 2022

Al is dit bedrag níet alleen voor hem zelf.

Prinsjesdag

Ieder jaar worden er met Prinsjesdag allerlei belangrijke documenten naar buiten gebracht voor het komende jaar. Hieronder vallen de Miljoenennota 2022, de Rijksbegroting 2022, het Belastingplan 2022 en alle bijbehorende stukken. In de begroting valt onder andere te lezen hoeveel de geraamde uitgaven van het koninklijke huis gaan zijn.

Stijgende kosten koningshuis

In 2022 stijgen de uitgaven van het koningshuis van 45,7 miljoen naar 48,2 miljoen euro, zo staat er in de begroting. De leden van het koningshuis ontvangen in totaal 10,5 miljoen euro. Dat is 1,6 miljoen euro meer dan de bijna 8,9 miljoen euro zij dit jaar ontvingen.

Miljoenen voor de koning

Ook onze koning ontvangt dit jaar meer dan vorig jaar: in totaal heeft hij ruim 6.1 miljoen euro te besteden. Zijn eigen inkomen is voor het eerst in de geschiedenis ook boven de 1 miljoen. De rest van het bedrag gebruikt bij voor materiële uitgaven en het betalen van zijn personeel.

Koningin Máxima

Koningin Máxima ontvangt een stuk minder dan haar man. In 2022 kan zij rekenen op een bedrag van 400.000 euro als inkomen en 667.000 voor personele en materiële kosten. En voor de troonopvolgster Amalia? Daar is 1,65 miljoen euro gereserveerd, waarvan 299.000 euro als inkomen.

Bron: ANP