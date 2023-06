Manneken Pis gaat deze week gehuld in een oranje pak van modehuis Natan

De ambassade trok Manneken Pis, het wereldberoemde standbeeldje van een plassend jongetje in hoofdstad Brussel, een oranje pak aan ter gelegenheid van het staatsbezoek. Tot groot genoegen van toeristen.

Manneken Pis in oranje

Dat Manneken Pis een outfit aanheeft, is niet ongebruikelijk. Het is namelijk een eeuwenoude traditie om het jongetje elk jaar een andere outfit aan te trekken. Inmiddels is hij altijd een halfjaar aangekleed en bestaat zijn garderobe uit meer dan 1000 outfits. Het enige wat nog ontbrak, was een oranje pak. Daar heeft de Nederlandse ambassade in België nu voor gezorgd. De komende week, van dinsdag tot en met donderdag wanneer het koninklijke stel op bezoek is althans, is Manneken Pis in oranje gehuld. “Het werd hoog tijd dat dit Brusselse icoon in oranje werd gestoken. Het is een kleurrijke opmaat naar het driedaagse Staatsbezoek van het Nederlands Koninklijk Paar aan België,” vertelt ambassadeur Kleiweg de Zaan tegen HLN. “Bovendien kan hij het oranje pakje veel vaker aan, bijvoorbeeld als onze Oranje Leeuwinnen deze zomer Wereldkampioen voetbal worden.”

Máxima’s favoriete modehuis

Dat pak is overigens niet zomaar een pak: het werd ontworpen door niemand minder dan Edouard Vermeulen, het gezicht achter Natan. Liefhebbers van Máxima’s garderobe weten hoe toepasselijk dat is, want het Belgische modehuis is haar ultieme favoriet. De outfit van Manneken Pis zal dan ook ongetwijfeld in de smaak vallen bij de koningin.

Dit zijn de favoriete oorbellen van Máxima:

Bron: ANP