Máxima en Amalia dragen allebei een bekende jurk naar het huwelijksdiner

Zowel Máxima als Amalia trok hiervoor een bekende jurk uit de kast.

Feestelijk diner

Het diner vond plaats in de Kathedraal van doornen in Willemstad. Er was een symbolisch aantal gasten uitgenodigd: 21, voor 21 jaar huwelijk - Curaçaoënaars die veel betekenen of betekend hebben voor de maatschappij.

De looks

Wanneer we kijken naar wat de Oranjes die avond droegen, lijkt er geen sprake te zijn geweest van een hele chique dresscode. De haren waren los, Willem-Alexander droeg een wit overhemd zonder jasje en de dames hadden geen galajurken aan. Hun jurken ogen zomers én zijn oude bekenden.

Máxima

Zo droeg koningin Máxima haar mosterdkleurige jurk van Zimmermann. Ze kocht de jurk tijdens een staatsbezoek aan Australië en droeg ’m al twee keer eerder in het openbaar. Dit keer combineerde ze hem wel met nieuwe, turquoise oorbellen en een clutch in diezelfde kleur.

Amalia

Amalia droeg een donkerblauwe La Dress-jurk, die ons ook heel bekend voorkomt. Ze was er al in te zien tijdens haar binnengeleiding bij de Raad van State in december 2021. Ook zij ging voor een nieuw paar oorbellen, en haar groene tas van Jacquemus. En ze koos dit keer voor witte sleehakken van het merk Schutz, met een transparante hak.

Donderdagavond vierden koning Willem-Alexander en koningin Máxima hun 21-jarig huwelijksjubileum met een feestelijk diner op Curaçao. Beeld Brunopress/Patrick van Emst

Máxima en Amalia haalden hiervoor bekende jurken uit de kast. Beeld Brunopress/Patrick van Emst

Máxima ging voor haar mosterdgele jurk van Zimmermann en Amalia voor haar donkerblauwe exemplaar van La Dress. Beeld WireImage

