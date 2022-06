Máxima en Ariane in Argentinië op de sterfdag van zus Inés

Koning Willem-Alexander liet verstek gaan. Hij was samen met minister president Mark Rutte en minister Wopke Hoekstra aanwezig bij de Bilderbergconferentie in Washington DC, waarvan de inhoud strikt geheim dient te blijven.

Máxima terug in Argentinië

Terwijl Amalia zich voorbereidt op haar komende studiejaar in Amsterdam en Alexia bezig is met de laatste loodjes van haar eerste jaar op Atlantic College in Wales, pakte Ariane met haar moeder het vliegtuig naar Argentinië. Niet alleen om samen Pinksteren te vieren, maar ook om stil te staan bij de sterfdag van Inés vier jaar geleden.

Inés

Inés werd in haar leven geteisterd door depressies, anorexia en waanbeelden. In 2012 werd ze een tijdje opgenomen in een psychiatrische kliniek. Haar familie maakte zich grote zorgen. Voor Máxima was het moeilijk dat er zoveel fysieke afstand was tussen haar en haar zusje. De twee reisden geregeld op en neer tussen Argentinië en Nederland om elkaar te zien.

Na Inés’ overlijden trok Máxima zich een tijdje terug uit de spotlights. Toen ze weer aan het werk ging, sprak ze emotioneel maar sterk over haar grote verlies. “Mijn kleine, lieve, begaafde zusje Inés was ziek. Ze kon geen vreugde vinden en ze kon niet genezen. Onze enige troost is dat ze nu eindelijk vrede heeft kunnen vinden.”

Mind Us

Mede door het overlijden van haar zus zet Máxima zich sinds kort in als erevoorzitter voor de stichting Mind Us, die ervoor zorgt dat de mentale problemen van jong Nederland de juiste aandacht krijgen. Máxima gunt alle kinderen in Nederland “weerbaarheid, zelfkennis en de gelegenheid om te praten over de dingen waar ze mee zitten”, vertelde ze.

“Amalia en Alexia hebben allebei met mensen gesproken. Ik heb direct gezegd: het is heel fijn om met iemand te praten en zeg het maar, het is geen issue. We hebben allemaal momenten. Als we op die momenten hulp vinden, waarom niet? Dan moet je daar gebruik van maken.”

Terug in Nederland

Na een kort familiebezoek in Argentinië zet Máxima alweer voet op Nederlandse bodem. Vandaag staat er namelijk een werkbezoek op het programma: Máxima houdt als erevoorzitter van SchuldenlabNL in het hoofdkantoor van ING de slottoespraak bij de bijeenkomst Pact II naar een Schuldenzorgvrij Nederland.

