Máxima laat zien hoe je een hip pak combineert met loafers

Koningin Máxima is beschermvrouw van Scouting Nederland en brengt daarom regelmatig bezoekjes aan de scouting. Haar werkbezoek van vrijdagmiddag stond in het teken van projecten op het gebied van duurzaamheid. De koningin kreeg een rondleiding, sprak met waterscouts en bezocht drie presentaties over duurzaamheidsprojecten.

Outfit Máxima

Wat draag je naar een bezoekje aan de scouting? Een paar bergschoenen? Een praktische afritsbroek? Niet als je Máxima bent. De koningin droeg een elegant pak met wijde broekspijpen van haar favoriete ontwerper Natan. Daaronder droeg ze bruine loafers van het merk Tods. De kleur van haar loafers liet ze netjes terugkomen in haar ceintuur, oorbellen en handtas.

Koningin Maxima brengt werkbezoek aan Scoutinglandgoed Zeewolde Beeld Brunopress/Patrick van Emst

‘Oude outfit’

Wanneer het gaat om duurzaamheid is het natuurlijk niet de bedoeling dat je een gloednieuwe outfit koopt. Máxima trok daarom een ‘oude outfit’ uit de kast die ze regelmatig draagt. Zo droeg ze dit pak tijdens een bezoek aan Defensie in 2019, op Texel in 2020 en tijdens een werkbezoek aan het Koninklijk Concertgebouworkest in 2021.

Een #NH90 #helikopter vloog een vrolijk 👋 Koningin Máxima @koninklijkhuis vanochtend https://t.co/OJVaUTleEu. Evertsen @kon_marine op. De vluchteenheid keerde samen met haar moederschip terug van zee na een 1/2 jr. patrouilleren op Europese wateren. #samensterk #WelkomThuis pic.twitter.com/OXjxrFetxY — DHC Luchtmacht (@dhcluchtmacht) 24 juni 2019

Werkbezoek aan Texel in 2020 Beeld Brunopress/Patrick van Emst

Werkbezoek aan Koninklijk Concertgebouworkest in 2021 Beeld Brunopress/Patrick van Emst

