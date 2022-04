Máxima’s jurk zorgt voor een hilarisch tafereel op Koningsdag

Flapperend ongemak

Het was dan misschien wel zonnig in de zuidelijke stad, het waaide er ook flink. Dat zorgde voor een onhandig moment én een enorme schaterlach bij koningin Máxima, want de wind ging er met haar jurk vandoor. Het ontwerp van Natan flapperde zo hard op, dat zelfs prinses Amalia haar moeder te hulp schoot. Emile Roemer had níets in de gaten, maar dat ging natuurlijk niet op voor Twitterend Nederland.

Uit de maat

De koninklijke familie liep onderweg door de stad tegen een dansgroep aan, die precies op dat moment het begin van een wave inzette. Dat liet koning Willem-Alexander zich geen twee keer zeggen. Hij schudde zijn handen flink los samen met de dansers om daarna al springend mee te dansen. Misschien een tikkeltje uit de maat, maar dat mocht de pret niet drukken. Gelukkig hebben we de beelden ook.

De familie danst gezellig mee. #koningsdag pic.twitter.com/TGpvQ2huY5 — Marouscha van de Groep (@marouschavdg) 27 april 2022

Koning Kruidenbitter

Het was duidelijk wie de jarige van het stel was, want Willem-Alexander zelf was misschien wel in de feestelijkste bui. Zo proostte hij er bij aankomst al op los met een oranjebitter. We zien hier Prins Pils afzwaaien en de Koning van de Kruidenbitter opstaan. Proost, op de verjaardag van de koning.