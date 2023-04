Máxima schittert in deze prachtige Claes Iversen-jurk tijdens staatsbanket

Natuurlijk zouden we graag even in het menu van de avond spieken, maar we zijn natuurlijk ook vooral heel erg benieuwd naar de outfit van onze koningin. Eerder deze dag straalde ze nog in zonnig geel, nu is het een prachtige japon in een vuurrode kleur.

Máxima schittert in deze prachtige Claes Iversen-jurk tijdens het staatsbanket Beeld ANP / ANP

Máxima in een vuurrode japon

De jurk is ontworpen door Claes Iversen. Volgens royaltywatcher Josine Droogendijk werd de jurk een half jaar geleden gepresenteerd in de nieuwste Claes Iversen modeshow. Het is een prachtige japon met ballonmouwen. Josine Droogendijk was bij de show aanwezig en dit ontwerp viel haar meteen op. En wat blijkt? Een echte Máxima-jurk dus.

Daarbij draagt onze koningin een antieke pareldiadeem uit 1900, die ooit in opdracht van koningin Wilhelmina werd gemaakt. Sindsdien is hij door alle Nederlandse koninginnen gedragen. Máxima tovert deze prachtige diadeem van parels wel vaker uit de kast, ze heeft ‘m al zo’n acht keer gedragen.

Het presidentieel paar brengt een tweedaags staatsbezoek aan Nederland. Ook woensdag is er nog een vol programma. Wat voor moois zal Máxima dan weer uit de kast trekken?

Bron: Modekoninginmaxima.nl