Máxima steelt de show in een knalrood broekpak

De Rose Academy ondersteunt nieuwe makers in de audiovisuele wereld met een biculturele achtergrond bij de start van hun carrière. Met een aantal van hen ging Máxima vandaag in gesprek over de uitdagingen waarmee zij, als ondergerepresenteerde groep in dit werkveld, te maken krijgen.

Film- en tv-wereld

Met het talentenprogramma Generation Inclusion helpt de Rose Academy de jonge makers om in zes maanden tijd serieuze stappen in de film- en tv-wereld te zetten. Het programma wordt door de audiovisuele sector zelf gefinancierd. Máxima en Uslu gingen ook in gesprek met coaches uit het netwerk van de academie en met producenten en vertegenwoordigers uit de audiovisuele industrie.

Mooi rood is niet lelijk

Over visuals gesproken: om Máxima kon je vandaag niet heen. Ze was, zoals het een koningin betaamt, het stralende middelpunt. Waar ze maandag nog koos voor een paars broekpak van Zara, droeg ze vandaag een knalrood exemplaar van het Britse designermerk Joseph.

Qua accessoires hield ze het simpel, met een franjetasje van het Italiaanse merk Marina Raphael en cognackleurige laarsjes met hoge hak.

Koningin Máxima en staatssecretaris Uslu tijdens het bezoek aan de Rose Academy Beeld Brunopress/Patrick van Emst

Voor haar bezoek koos Máxima voor een rood broekpak van Joseph Beeld Brunopress/Patrick van Emst

Koningin Máxima studeerde in 1995 af aan de Universiteit van Argentinië. Daarvoor ging ze natuurlijk naar een middelbare school. En dat was er niet zomaar één. Het concept ervan was best bijzonder. Libelle’s Anne-Flore vertelt er meer over:

Bron: Koninklijkhuis.nl, Instagram