Modeliefhebbers opgelet: dit is de website van Eloise van Oranje

Dat doet ze door mode en duurzaamheid met elkaar te combineren.

My Lima Lima

De afgelopen maanden werkte Eloise samen met haar zakenpartner Thomas Latcham aan het opzetten van de website My Lima Lima: een bedrijf dat geld inzamelt voor goede doelen door het verkopen van luxe tweedehands kleding en accessoires. Eerder sprak Eloise zich uit over het belang van tweedehands winkelen. “Please please please, probeer tweedehands kleren te kopen. Er is zoveel leuke kleding op deze wereld en het wordt gewoon niet gedragen.”

Maatschappelijke invulling

Prins Constantijn vertelde in een interview hoe trots hij is op zijn dochter Eloise: “Ze geeft een heel sterke maatschappelijke invulling aan haar ideeën.” Inmiddels is de website van My Lima Lima in de lucht. Het bedrijf zelf bestaat overigens al een tijdje en werd opgezet door Thomas Latcham en Eloises moeder, prinses Laurentien.

Kopen én doneren

Shop je dus graag dure (designer)merken? Dan loont het om een kijkje te nemen op de website van Eloise. Ook kun je geliefde pareltjes aan My Lima Lima doneren, waarmee ze een tweede leven krijgen én geld opleveren voor goede doelen.

Goede doelen

Welke goede doelen dat zijn? Kinderrechtenorganisatie Kids Rights en Stichting Everyday People, een stichting die zich inzet voor alledaagse mensen als eenzame ouderen, kwetsbare kinderen en daklozen. Uiteindelijk hopen Eloise en Thomas grotere goede doelen aan dit rijtje toe te voegen, die opkomen voor de gelijkheid van allerlei groepen in de samenleving.

Wij dromen alvast dat er ooit een outfit van haar tante Máxima op de site zal verschijnen.

Royaltyverslaggever Rick Evers was eerder deze zomer aanwezig bij het persmoment na afloop van koning Willem-Alexander en koningin Máxima’s staatsbezoek aan België. In onderstaande video zie je welke vraag over zijn nichtje Eloise de koning niet wilde beantwoorden.

