Mogen de Oranjes eigenlijk wel samen reizen, in één vliegtuig?

Het wel of niet samen vliegen is een discussie die in 1955 al ter sprake kwam in de politiek. Het was toen een senator die erop aandrong “de onvervankelijke regel te stellen en vast te houden, dat bij koninklijke luchtreizen noch de Koningin en de vermoedelijke erfgename van de Troon, noch alle Koninklijke prinsessen ooit in één vliegtuig reizen”. Waarom? Om de troonopvolging veilig te stellen. Want wat als zo’n vliegtuig zou verongelukken en zowel de koning(in) als diens opvolgers zouden omkomen?

Samen vliegen

Lange tijd gebruikten de Oranjes een marineschip om mee te reizen, omdat ze met z’n allen in één vliegtuig zitten inderdaad te gevaarlijk vonden. Toen koningin Beatrix, prins Claus en hun drie zoons in 1992 daarentegen per vliegtuig een bezoek aan de Cariben brachten, werd de discussie weer opgerakeld. Moest prins Willem-Alexander geen ander vliegtuig pakken, schreef Trouw in die tijd. En dit vraagstuk gold en geldt niet alleen voor Nederland. Zo moest kroonprinses Elisabeth van België - als kind - ook vaak met een ander vliegtuig vliegen dan koning Filip en de rest van het gezin.

Hoe zit dat nu?

Maar hoe zit dat anno 2023? Jan Wagter, verslaggever bij Blauw Bloed, laat weten dat de Oranjes nu gewoon samen mogen vliegen: “Het klinkt misschien een beetje bot, maar er zijn genoeg troonopvolgers. Als er een vliegongeluk gebeurt, is er genoeg erfopvolging. Daarom mogen Willem-Alexander, Máxima en Amalia bij elkaar in het vliegtuig.”

Zo ziet de lijst van troonopvolgers na koning Willem-Alexander eruit:

Prinses Amalia Prinses Alexia Prinses Ariane Prins Constantijn Gravin Eloise Graaf Claus-Casimir Gravin Leonore Prinses Margriet

