Mooi gebaar! Prins Floris organiseert een dankconcert voor zorgmedewerkers

Floris gaat in september het zorgpersoneel een gratis concert aanbieden in de Ziggo Dome in Amsterdam. Het Care 4 Care-concert wordt op 10 september gehouden.

“Zorgmedewerkers uit het hele land hebben keihard gewerkt de afgelopen jaren en het is tijd om hen daarvoor te bedanken”, zegt de zoon van prinses Margriet en Pieter van Vollenhoven. “Wij willen iets terug doen, even ontspannen en vooral ontzorgen. Wij hopen dat het Care 4 Care-concert hieraan kan bijdragen.”

Prins Floris achter de draaitafels

Het programma zelf is nog niet bekend. Wel is duidelijk dat er verschillende Nederlandse artiesten en dj’s optreden, onder wie de prins zelf. Als organisator mag hij niet ontbreken achter de draaitafels.

Verschillende zorgorganisaties gaan de komende tijd een uitnodiging verspreiden. Zorgmedewerkers kunnen zich via een online formulier gratis opgeven. Er kunnen 16.000 bezoekers aanwezig zijn bij het grote dankconcert. Dus ben je geïnteresseerd, houd de uitnodiging goed in de gaten.

Koningsdagoptreden

Eerder dit jaar trad Floris op Koningsdag op als dj tijdens het festival Kingsland in Amsterdam. In 2020 nam Floris al eens eerder plaats achter de dj-booth om het nieuwe levensjaar van Willem-Alexander muzikaal in te luiden. Toen was hij online te horen via de livestream Koningsdag thuis.

