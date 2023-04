Naast feest ook protest op Koningsdag: “Alsof de koninklijke familie op armoede-safari gaat”

Langs de route die het koninklijk gezin aflegt, zijn vandaag dan ook meerdere posters en andere vormen van protest te zien. Actievoerders willen duidelijk maken dat het verjaardagsfeestje van de koning volgens hen veel te duur is.

Protest tijdens Koningsdag

Sander van der Kraan is één van die actievoerders. Tegen RTV Rijnmond vertelt hij het volgende: ‘’Rotterdam is de armste stad van Nederland. Bijna 20 procent van de Rotterdamse bevolking zit onder de armoedegrens.” Daarom startte hij een actie met posters waarop ‘Rotterdam spant de kroon in armoede, wij dragen zwart op Koningsdag’, te lezen is. Zo wil hij duidelijk maken dat het geld van Koningsdag beter aan het bestrijden van armoede uitgegeven kan worden. Van der Kraan: “De monarchie staat symbool voor ongelijkheid, het Nederlandse koningshuis heeft enorm veel geld en de neef van de koning (prins Bernhard junior, red.) staat zelfs bekend als huisjesmelker. Vandaag beginnen ze in de Afrikaanderwijk. Deze wijk staat bekend als één van de armste van het land. Het voelt alsof de koninklijke familie op armoede-safari gaat.”

Geld als water

Naast de #draagzwart-posters zijn er ook andere protesten in de stad te vinden. Actiegroep Republikein draagt op meerdere plekken een Rotterdams gedicht voor. Ook hierin wordt verwezen naar de rijkdom van de koning en de armoede van het volk.

Hallo ik ben de koning

En jij ben onderdaan

En ik heb geld als water

En jij ben de kraan

En jij heb grote zorgen

En ik weer een miljoen

En ik ga jou vertellen

Dat wij het samen doen

Gespot in Rotterdam pic.twitter.com/yoDuxbtxqt — Republiek (@levederepubliek) 26 april 2023

Deze protesten staan in lijn met de uitslag van de jaarlijkse Koningsdag-enquête van de NOS: daaruit bleek dat het aantal fans van het koningshuis in 2023 weer is afgenomen. Dat had onder andere te maken met de ophef rondom Willem-Alexanders vakantie naar Griekenland in coronatijd, maar ook met de kosten van het koningshuis. Vooral jongeren steunen het koningshuis niet meer, bij ouderen blijkt de steun hoger.

Wat doen andere landen met Koningsdag? We vertellen je het op LibelleTV.

Bron: NOS, Twitter