Nicolás Guillermo: wie ís toch die mysterieuze neef van Willem-Alexander?

Nicolás Daniel Mauricio Guillermo is de tweede zoon van prinses Christina (1947 - 2019) en Jorge Guillermo, en daarmee een kleinkind van koningin Juliana. Het gezin woonde jarenlang in New York, maar kwam in 1984 terug naar Nederland. Hier betrokken ze de Soester vleugel van Paleis Soestdijk en daarna Villa Eikenhorst, dat destijds in aanbouw was.

Nicolás blaast vandaag 44 kaarsjes uit. Hoewel hij in Utrecht is geboren, zien we hem amper in Nederland. En zo zijn er nog meer dingen die we niet van hem wisten.

Dit bericht op Instagram bekijken Een foto die is geplaatst door 𝙏𝙝𝙚 𝘿𝙪𝙩𝙘𝙝 𝙍𝙤𝙮𝙖𝙡 𝙁𝙖𝙢𝙞𝙡𝙮 (@dutchroyals_) op 6 Jul 2023 om 5:42 PDT

1. Nicolás is half Cubaans

Mocht het je zijn opgevallen dat Nicolás’ haar en ogen een stuk donkerder zijn dan die van zijn moeder Christina: dat komt door zijn Cubaanse roots. Zijn vader Jorge is namelijk geboren in Havana, Cuba. Hij verhuisde vanwege de Cubaanse revolutie in 1960 met zijn ouders naar de VS. Christina en Jorge waren van 1975 tot 1996 getrouwd. Inmiddels leidt Jorge een teruggetrokken bestaan in een klein dorpje in de buurt van Toulouse, Zuid-Frankrijk.

2. Hij heeft artistiek talent

De Guillermo's zijn kunstzinnig aangelegd. Moeder Christina studeerde zang aan het conservatorium in Montreal en vader Jorge studeerde op latere leeftijd nog kunstgeschiedenis in Leuven. Nicolás’ broer Bernardo (1977) is meubelontwerper en zijn zus Juliana (1981) is kunstschilder. Nicolás zelf is grafisch ontwerper en heeft een bedrijf in New York dat Nico Design heet. Hij werkte onder andere voor de Nederlandse Kamer van Koophandel in New York.

Dit bericht op Instagram bekijken Een foto die is geplaatst door 𝙏𝙝𝙚 𝘿𝙪𝙩𝙘𝙝 𝙍𝙤𝙮𝙖𝙡 𝙁𝙖𝙢𝙞𝙡𝙮 (@dutchroyals_) op 6 Jul 2023 om 5:43 PDT

3. Hij houdt niet van publiciteit

Waar sommige Nederlandse royals geen problemen hebben met in the picture staan, hoeft dat van Nicolás niet zo nodig. We zien of horen hem amper in de media en zijn social media kanalen zijn afgeschermd. Soms wordt hij gekiekt, zoals hieronder tijdens de crematie van zijn moeder Christina.

Dit bericht op Instagram bekijken Een foto die is geplaatst door 𝙏𝙝𝙚 𝘿𝙪𝙩𝙘𝙝 𝙍𝙤𝙮𝙖𝙡 𝙁𝙖𝙢𝙞𝙡𝙮 (@dutchroyals_) op 6 Jul 2023 om 6:52 PDT

4. New York is zijn hometown

Als kind bracht Nicolás enkele jaren in New York door en na de scheiding van zijn ouders in 1996, verhuist hij met zijn moeder en broer terug naar The Big Apple. Zusje Juliana gaat in eerste instantie mee, maar verkast al snel daarna naar haar vader in London.

De stad heeft blijkbaar Nicolás’ hart gestolen, want na een intermezzo van een paar jaar in Florida, woont hij inmiddels in het chique Greenwich Village, midden in de stad.

Op écht belangrijke momenten, is hij erbij

Hoewel Nicolás dus een echte New Yorker is, geeft hij op belangrijke momenten acte de présence in Nederland. Zo zagen we hem tijdens de inhuldiging van Willem-Alexander en op de begrafenis van prins Friso in 2013. De laatste keer dat hij werd gekiekt in ons land was in 2019, tijdens de begrafenis van zijn moeder.

Bron: Blauw Bloed