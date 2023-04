Niet zonder reden: dit is waarom Máxima vandaag in Rotterdam groen en wit draagt

Flag dressing? Ja, flag dressing is precies zoals het klinkt. Wanneer Máxima deze techniek toepast, kleedt ze zich in de kleuren van een vlag. Soms is dat van het land waaraan ze een staatsbezoek brengt, ditmaal van de stad waarin Koningsdag 2023 plaatsvindt: Rotterdam.

Máxima doet aan flag dressing met Koningsdag

En je raadt het al: de vlag van Rotterdam is knalgroen met wit. Máxima’s outfit is dus zorgvuldig uitgekozen om een ode te brengen aan de havenstad. Ze doet dit met een groene top en bijpassende rok van haar favoriete modehuis Natan en maakt de look af met witte pumps en een wit tasje. Doordat Koningsdag dit jaar behoorlijk koud is, draagt ze er een kakelwitte mantel bij. In combinatie met de groene haarband van hoedenontwerpster Fabienne Delvigne maakt het de outfit helemaal af.

Flag dressing

Máxima kan inmiddels de koningin van flag dressing genoemd worden. Ze past deze truc regelmatig toe wanneer ze de leider van een land ontvangt of zelf naar het buitenland vliegt. Zo droeg ze knalrood toen de Poolse president op bezoek kwam en hulde ze zich in een blauw met gele japon tijdens een bezoek aan Zweden.

Ook Kate Middleton lijkt overigens fan te zijn: zij brengt regelmatig een bezoekje aan Ierland en draagt dan steevast groen. Het is een subtiele symbolische boodschap die vast en zeker waardering oplevert bij het desbetreffende land.

