Nog niet eerder gebeurd: Willem-Alexander en Máxima gaan op staatsbezoek naar een Afrikaans land

Het koningspaar is namelijk nog niet eerder op staatsbezoek geweest in een Afrikaans land.

Willem-Alexander en Máxima naar Zuid-Afrika

De twee bezoeken Zuid-Afrika op uitnodiging van president Cyril Ramaphosa. Demissionair minister Wopke Hoekstra van Buitenlandse Zaken mag ook mee. Het staatsbezoek zal in het teken staan van het gelijkwaardige partnerschap tussen beide landen, met aandacht voor duurzame en inclusieve groei, culturele samenwerking en kennisuitwisseling.

Laatste staatsbezoek aan Afrika

Het laatste Nederlandse staatsbezoek aan een Afrikaans land vond al een flinke poos geleden plaats. In 1997 werd dat bezoek afgelegd door koningin Beatrix en prins Claus. Zij reisden toen af naar Egypte. Maar voor Willem-Alexander en Máxima is het zoals gezegd de eerste keer dat ze in het kader van een staatsbezoek het continent aandoen.

Pretoria en Kaapstad

Tijdens het driedaagse staatsbezoek in oktober zullen ze naar Pretoria en Kaapstad gaan. Dit wordt het 28e staatsbezoek van de koning sinds de troonswisseling in 2013. Dit jaar bracht het koningspaar al staatsbezoeken aan Slowakije en België.

Robbeneiland

Willem-Alexander is al weleens met zijn ouders naar Zuid-Afrika geweest voor een staatsbezoek toen hij nog prins was, in 1996. Nelson Mandela was toen president van het land. Dit was het eerste staatsbezoek van een Nederlands staatshoofd aan Zuid-Afrika. Willem-Alexander bezocht destijds ook Robbeneiland, het eiland waar Mandela gevangen werd gehouden. Het zou zomaar kunnen dat de koning in oktober weer teruggaat naar deze plek. De gehele planning van het bezoek wordt later bekendgemaakt.

Koningin Máxima loopt (bijna) altijd op hakken. En dat kan ze als de beste! Maar welk paar hakken van Máxima is nou het allerhoogst? En welke royal heeft de hoogste hakken in haar kast staan?

Bron: Koninklijk huis