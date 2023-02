Nu te zien op Videoland: de documentaire over prins Bernhard

Het is alweer even stil rondom Harry en Meghan, en dus zijn we toe aan een vers portie koningshuis – uit welk land dan ook. Wat blijkt? We worden op onze wenken bediend, met maar liefst drie keer driekwartier aan materiaal over de ‘schavuit van Oranje’. Prins Bernhard vertelt zijn levensverhaal.

De goede én slechte kanten van prins Bernhard

Joost twijfelde geen moment toen de mogelijkheid zich voordeed om dit markante figuur in beeld te brengen; hij spreekt over prins Bernhard als ‘het ideale personage’. “We wilden echt een portret maken van deze man, zijn goede en zijn slechte kanten laten zien”, vertelt hij. “Hij is niet te vangen. Hij is niet enkel goed of slecht en dat maakt hem zo interessant.”

Voor de docu-serie riep Joost de hulp in van onder andere Annejet van der Zijl, die in 2010 promoveerde met haar proefschrift over prins Bernhard. Ook Marc van der Linden, die regelmatig als royalty-expert bij RTL Boulevard aan de desk staat en gelukkig weer aan de betere hand is nadat hij eind vorig jaar plotseling een herseninfarct kreeg, komt aan het woord.

Om een complete karakterstudie van de beste man te kunnen maken, reisde Joost zelfs naar Italië en Swaziland om met vrienden, kennissen en personeel van prins Bernhard te spreken. En met succes, want ‘ik heb nu wel het idee dat ik hem écht ken’, aldus Joost.

Sores, maar ook goede doelen

In de documentaire komen onder andere de affaires, relationele sores en buitenechtelijke kinderen van prins Bernhard aan bod, waar hij de koninklijke familie meer dan eens mee in verlegenheid heeft gebracht. Het leverde hem niet voor niets het twijfelachtige koosnaampje ‘schavuit van Oranje’ op. Dat gezegd hebbende: het was niet alleen maar kommer en kwel met Bernhard. Zo wordt hij vaak (maar niet door iedereen) gezien als oorlogsheld en zette hij zich bij leven tomeloos in voor het WNF.