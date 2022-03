Om déze mooie reden hebben Máxima en Beatrix beiden een nieuwe auto

Nee, het Koninklijk Huis heeft de dienstauto’s van de twee vervangen voor milieuvriendelijke exemplaren. Zo dragen ze mooi bij aan de strijd tegen klimaatverandering.

Nieuwe auto’s voor Máxima en Beatrix

Koningin Máxima en prinses Beatrix zullen voortaan vervoerd worden in een verlengde hybride van het merk Audi, laat de Rijksvoorlichtingsdienst weten. Inmiddels bestaat het merendeel van de koninklijke wagens uit hybride of elektrische auto’s.

Klimaatverandering

Deze stap sluit mooi aan bij de kersttoespraak van koning Willem-Alexander. Hij riep daarin namelijk op om met z’n allen iets aan klimaatverandering te doen. Want ja, een betere wereld begint bij jezelf.

Kersttoespraak

De koning sprak destijds: “De klimaatverandering die we zelf hebben gecreëerd waarvan we nu de gevolgen aan den lijve ondervinden. Daar moeten we samen iets aan doen. Kiezen voor een wenkend perspectief, voor een gezamenlijke onderneming ter bescherming van ons leven op aarde. Ook dát kan een deel van ons verhaal zijn. Een groot verhaal zelfs...”

