28th June 1965: Princess Beatrix of Holland and her fiance Klaus Von Armsberg. (Photo by Potter/Express/Getty Images) Beeld Getty Images

Omroep MAX komt met nooit eerder vertoond beeldmateriaal van Beatrix

Pak je agenda er alvast bij want maandag 11 oktober is een speciale uitzending rond het 65-jarige jubileum van het Prinses Beatrix Spierfonds te zien. Naast een exclusief interview zien we ook nooit eerder vertoond beeldmateriaal van Beatrix en haar inzet voor het Spierfonds.