Onder vuur: het koningshuis gebruikte omstreden hout in het zeiljacht van Beatrix

De Groene Draeck werd vorig jaar voorzien van een nieuw dek tijdens een grootschalige renovatie.

Onder vuur

RTL Nieuws ontdekte dat daarbij gebruik werd gemaakt van omstreden taekhout uit Myanmar. Hierop berusten al sinds 2007 sancties vanwege de schending van mensenrechten en ontbossing in dat land. De dictatuur in Myanmar wordt merendeels gefinancierd door houtkap en de handel in taekhout.

Meerdere ervaren dekkenbouwers hebben aan de nieuwszender bevestigd dat op het nieuwe dek van het jacht ongetwijfeld gebruik is gemaakt van taekhout.

Controversieel

Het gebruik van taekhout voor het zeiljacht van prinses Beatrix is omstreden vanwege het verbod erop. Ook probeerde de overheid eerder het gebruik van taekhout te bestrijden. In december vorig jaar werden twee houtimporteurs veroordeeld voor het ontduiken van die regels.

Reacties

De Rijksvoorlichtingsdienst bevestigt het gebruik van teakhout, maar laat weten niet te weten waar het materiaal precies vandaan komt. Milieudefensie spreekt van een ‘schande’ dat dit is betaald met belastinggeld.

Bron: RTL Nieuws