Ooh la la! Deze Oranje royal straalt in een wel héél pikante jurk

Zus en broer gingen samen naar het International Young Patrons Gala (IYPG) 2023 in de Nationale Opera & Ballet in Amsterdam. Dit event is speciaal voor iedereen onder de veertig, die van opera, ballet of een bijzondere gelegenheid houdt.

Graaf Claus-Casimir

Prinses Laurentien en prins Constantijn hebben drie kinderen: Eloise (20), Claus-Casimir (19) en Leonore (17). Claus-Casimir woont, studeert en werkt in Parijs. Speciaal voor de verjaardag van zijn zusje Leonore kwam hij een weekend naar Nederland.

Doorschijnende jurk van Eloise

Dit was meteen een mooi moment voor wat quality time met zijn oudere zus. Gravin Eloise houdt namelijk wel van de spotlights. Ze is dan ook regelmatig op een rode loper te vinden. Deze keer vergezelde Claus-Casimir haar en hij droeg voor de gelegenheid een net pak. Eloise daarentegen koos voor een pikante outfit. Eerlijk is eerlijk: een gewaagde keuze voor een royal, maar die zwarte, doorschijnende jurk van H&M x Mugler kan ze héél goed hebben.

Eloise en Claus-Casimir van Oranje op de rode loper van het International Young Patrons Gala 2023 Beeld BrunoPress/ArjoFrank Fotografie

Gravin Eloise op de rode loper van het International Young Patrons Gala 2023 Beeld BrunoPress/ArjoFrank Fotografie

De grenzen opzoeken

Het is zeker niet de eerste keer dat Eloise de grenzen opzoekt. Op de rode loper van de Zapp Awards droeg ze eveneens een opvallende jurk en onlangs was er nog kritiek op haar badpakshoot in Het perfecte plaatje.

Maar Eloise is een jonge, moderne vrouw, die opkomt voor wat ze wil. Zowel qua kleding, als qua moraal. Dat blijkt ook uit een aflevering van de Powned-webserie In your face, waarin YouTubers Jaap en Benjamin de morele grenzen van Nederlanders testen. Terwijl Eloise samen met een vriend op een terras zit, wordt zij door de twee mannen getest. Wanneer zij racistische opmerkingen maken over actrice Noël van Kleef, neemt Eloise het gelijk voor haar op. “Doe even normaal joh, wat ben jij racistisch zeg”, reageert de gravin. “Mensen moeten je op je plek zetten, doe even normaal joh. Je zegt toch niet: ‘Ga niet met een zwarte.’”

Bron: All Things Amalia, NPO