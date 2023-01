Openhartige prinses Laurentien vertelt hoe het écht is om prinses te zijn

In Voetnoot*-de podcast heeft de jonge, prijswinnende journalist Hizir Cengiz diepgaande gesprekken met verscheidene bronnen. Dit keer spreekt hij met prinses Laurentien en het lukt ‘m gelijk om een gevoelige snaar bij haar te raken.

Een label

Wanneer Hizir vraagt of Laurentien het leuk vindt om een prinses te zijn, doet ze hier eerst een beetje lacherig over. Uiteindelijk geeft ze een heel eerlijk antwoord: “Je wordt geboren, je bent iemand, je groeit op, dan word je verliefd en dan plakt ineens iemand een label op je. Dan lijkt het alsof je op dat moment, ik was 35 toen ik trouwde, opnieuw geboren wordt.” Vervolgens vertelt de prinses dat ze voor haar huwelijk hard studeerde en werkte en ook al veel had bereikt. “Dat dan de wereld een label op je plakt doet veel met je. Je denkt: wacht eens even, dat ben ik helemaal niet.”

Titel ‘prinses’ verdienen

Laurentien is thuis opgegroeid met meritocratie, oftewel: je krijgt wat je verdient. “Ik dacht: hoezo verdien ik de titel prinses?” Daardoor voelde het voor haar alsof ze deze titel eerst moest verdienen. Daar heeft ze de afgelopen jaren dan ook hard voor gewerkt. Bovendien moet je in de rol van prinses groeien. “Ik doe dat vanuit de inhoud en vanwege een missie”, vertelt ze. “Maar ik heb er jaren over gedaan voordat dat comfortabel voelde.”

Dierbaren verloren

Verder onthult prinses Laurentien tussen neus en lippen door dat ze veel nadenkt over de dood. “Ik ben ontzettend benieuwd hoe ik dood ga”, vertelt ze. De afgelopen jaren heeft ze veel dierbaren verloren, waardoor ze steeds meer over de dood is gaan nadenken. “Bij ieder persoon waarvan ik zo graag had gewild dat ze er nog zijn, krijg ik een soort energie om te zeggen: ja, maar ik ben er nog. So I’m lucky. Daardoor word je iedere keer opgetild.” Dit geeft haar veel kracht om door te gaan en hard te werken om bepaalde dingen te bereiken.

Bron: Voetnoot*, YouTube