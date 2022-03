Oranjes aanwezig bij herdenkingsdienst prins Philip

Onder het Britse volk rest er maar één grote vraag: zal queen Elizabeth aanwezig zijn tijdens de herdenkingsdienst? De 95-jarige vorstin kampt met gezondheidsproblemen, maar heeft laten weten dat ze er alles aan doet om erbij te zijn.

Gasten herdenkingsdienst

Vorsten uit heel Europa komen naar de herdenkingsdienst toe. Onder meer koning Filip en koningin Mathilde van België, koningin Margrethe van Denemarken, koning Carl Gustaf en koningin Silvia van Zweden en koning Felipe en koningin Letizia van Spanje zijn dinsdagochtend aanwezig in Westminster Abbey. Het Noorse koningspaar is niet aanwezig, omdat koning Harald besmet is met corona.

Harry en Meghan

Prins Harry komt echter niet naar de herdenkingsdienst van zijn opa. Harry, die momenteel in Californië woont, denkt dat zijn gezin niet veilig is in het Verenigd Koninkrijk. De Britse beveiligingsdienst mag namelijk geen informatie delen met de persoonlijke beveiliger van Harry. Daarom hebben hij en zijn vrouw Meghan Markle besloten om thuis te blijven.

Opvallende aanwezige

Een opvallende aanwezige is prins Andrew. De in opspraak geraakte zoon van de queen wordt beschuldigd van seksueel misbruik door een vrouw die op dat moment 17 jaar zou zijn geweest. De vrouw was een slachtoffer van Jeffrey Epstein, wie meerdere minderjarige meisjes zou hebben misbruikt. Het wordt de eerste keer sinds de uitvaart van prins Philip dat Andrew in de openbaarheid verschijnt.

Prins Philip

Prins Philip overleed 9 april vorig jaar op 99-jarige leeftijd. Op 10 juni had de prins 100 kaarsjes mogen uitblazen. Wegens de coronapandemie was het een sobere uitvaart waar geen buitenlandse gasten naartoe mochten komen.

Bron: AD, RTL Boulevard