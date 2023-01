Pieter van Vollenhoven en prinses Margriet zijn vandaag 56 jaar getrouwd

Op Twitter staat Pieter van Vollenhoven stil bij deze heugelijke mijlpaal. Hij plaatst er een foto uit de oude doos - van hun trouwdag natuurlijk - en een lief kiekje van nu.

Pieter van Vollenhoven en prinses Margriet vieren huwelijksjubileum

Hij schrijft erbij: ‘Ja, ja, Twittervrienden en -vriendinnen. Vandaag zijn wij 56 jaar getrouwd! Maar, niet te geloven, wij zouden weer trouwens mits ik mijn kamer beter zal opruimen. Ik bewaar namelijk alles, maar ook dat heeft iets, vind ik.’

Trouwdag

Pieter en Margriet trouwden op 10 januari 1967 in Den Haag. Margriet was het eerste Nederlandse koningskind dat trouwde met een burger. Samen kregen ze vier kinderen: Maurits, Bernhard, Pieter-Christiaan en Floris. Ze hebben inmiddels elf kleinkinderen.

Ontmoeting en verloving

Margriet studeerde in Leiden toen ze Pieter ontmoette. Op 10 maart 1965 werd hun verloving bekendgemaakt. Na het huwelijk gingen de twee in de rechtervleugel van Paleis het Loo in Apeldoorn wonen. In 1975 verhuisden ze naar Huis het Loo, dat de twee dichtbij Paleis het Loo lieten bouwen.

