Pieter van Vollenhoven heeft al zijn hele leven last van déze kwaal

Als je foto’s van de echtgenoot van prinses Margriet in de auto ziet, valt één ding op. In tegenstelling tot andere leden van het koningshuis, die zich laten vervoeren door een privé-chauffeur, zit Pieter nooit op de achterbank, maar juist op de passagiersstoel. Dat komt omdat hij wagenziek is.

“Als ik achter in de auto zit, word ik misselijk. Dat heb ik mijn leven lang al”, vertelt hij. “Het liefst zou ik zelf rijden, maar dat gaat niet altijd. Vroeger heb ik veel rally’s gereden. Dan had ik er ook voorin last van. Je kijkt op de kaart en niet naar waar de auto heengaat. En als je dan een bocht door gaat, ben je zo van de kaart.”

Ernstige pijn

Heel vervelend voor Pieter van Vollenhoven. Toch valt het in het niet bij de pijn in zijn enkel. Hij brak nóg voor zijn verloving met prinses Margriet (ruim 58 jaar geleden) zijn enkel. Dat is nooit helemaal goed geheeld en inmiddels is zijn enkel volledig versleten. “Ik was van plan mijn been te laten amputeren, omdat die pijn altijd heel hinderlijk is en het wordt alleen maar erger.” Dat werd hem afgeraden omdat er dan fantoompijn zou kunnen optreden.

De aandoening is het voor Pieter van Vollenhoven een enorme belemmering. “Ik vind het altijd leuk om te lopen, om te wandelen in de natuur en te fotograferen, dat wordt alleen maar minder. Het kan wel, maar het is pijnlijk, en dat is toch jammer.” Gelukkig biedt een elektrische fiets uitkomst: “Ik ga elektrisch op pad, maar dat is gelukkig nu ook de mode.”

Ook de 80-jarige prinses is nog heel actief. 10 kilometer schaatsen voor het goede doel? Dat doet ze gewoon.

Bron: Story