Pieter van Vollenhoven: “Ik was van plan mijn been te laten amputeren vanwege de pijn”

De pijn is veroorzaakt door een incident dat al lang geleden plaats vond. Hij brak ooit zijn enkel. “Nog voor mijn verloving”, laat Van Vollenhoven weten. En die verloving met prinses Margriet is al 58 jaar geleden. Door het incident is zijn enkel versleten en daar heeft hij nog altijd last van.

Pieter van Vollenhoven heeft veel pijn aan enkel

“Ik heb zoveel last van die enkel. Dat is heel vervelend, maar er is niks aan te doen, het is totaal versleten”, aldus Pieter. “Ik was van plan mijn been te laten amputeren, omdat die pijn altijd heel hinderlijk is en het wordt alleen maar erger.” Die plannen heeft Van Vollenhoven alleen nooit doorgezet.

Elektrische fiets

Hij leeft dus nog steeds met de pijn en dat is een behoorlijke belemmering: “Ik vind het altijd leuk om te lopen, ook om te wandelen in de natuur en te fotograferen, maar dat is alleen maar minder geworden. Het kan wel, maar het is pijnlijk, en dat is toch jammer.” Gelukkig biedt een elektrische fiets uitkomst: “Ik ga elektrisch op pad, maar dat is gelukkig nu ook de mode.”

