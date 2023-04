Pieter van Vollenhoven viert 84e verjaardag: “Nog zoveel te doen”

Op Twitter bedankt hij zijn “vrienden en vriendinnen“ op Twitter-vrienden voor hun felicitaties. Pieter laat weten zeer actief te blijven. “Het getal is niet kinderachtig, maar er is nog zoveel te doen. Wij gaan nog even door”, schrijft hij.

Ook het koninklijk huis stond zondagochtend stil bij zijn 84e verjaardag. Op Instagram delen de Oranjes een portret van Pieter met de boodschap: “Prof. mr. Pieter van Vollenhoven viert vandaag zijn 84ste verjaardag.”

56 jaar getrouwd

Pieter en zijn vrouw prinses Margriet vierden in januari dat ze 56 jaar getrouwd zijn. Ze trouwden op 10 januari 1967 in Den Haag. Margriet was daarmee het eerste Nederlandse koningskind dat trouwde met een burger. Samen hebben ze kinderen Maurits, Bernhard, Pieter-Christiaan en Floris en elf kleinkinderen.

In februari vierde Margriet al een mijlpaal. Ze werd toen 80 jaar.

Dierbare Twitter Vriendinnen en Vrienden!

Bron: Instagram/Twitter/ANP