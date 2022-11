Prins Constantijn onthult dat de Oranjes graag sinterklaassurprises maken: “Beatrix is goed in gedichtjes”

Zo is de familie altijd heel fanatiek in het maken van surprises en kan prinses Beatrix goed dichten.

Constantijn over Sinterklaas bij de Oranjes

“Nu zijn alle kinderen uit huis, dus hebben ze gevraagd of we het zonder surprises kunnen doen én alleen met gedichtjes, maar normaal gesproken maken ze daar heel veel werk van”, laat de prins weten.

Op tijd beginnen

“Vooral onze jongste dochter begint ongeveer half oktober al met de lootjes, zo van: ‘jongens, we moeten weer aan de bak’”, onthult hij. “Er werden echt hele bouwsels gemaakt.”

Een kopie van Drakensteyn

Zo knutselde zijn jongste dochter Leonore ooit kasteel Drakensteyn voor haar oma Beatrix. Dat was best uitdagend voor haar: “Het leidde tot wat architectonische problemen in de afmetingen enzo”, aldus de prins. “Het is niet zo makkelijk. Er is ook een keer een auto nagebouwd, daar moesten dan weer lampjes in. Nee, er wordt vrij serieus geklust.”

De gedichten van Beatrix

Dit jaar worden er dus geen surprises gemaakt, maar de familie komt wel samen en er worden gedichten geschreven. Of Beatrix er dit jaar ook bij is? “Als het kan, nodigen we haar ook uit. Ze is heel goed in gedichtjes.”

Moonwalkende prins

De prins deed in het programma ook een grappige onthulling over zijn dans-skills. Aanleiding was het veertigjarig bestaan van Michael Jacksons klassieker Thriller. Of Constantijn de moonwalk weleens gedaan heeft? Hij grapte: “Ik ga iedere keer toch gewoon vooruit.”

Valpartij

Constantijn heeft veel bewondering voor de overleden artiest: “Michael Jackson heeft toch echt een nieuwe dans ontwikkeld. Wat we nu zien met Beyoncé dat vinden we allemaal heel normaal, maar dat is wel van hem. Hij kon niet alleen moonwalken, maar ook zo vooroverbuigen. Dat heb ik ook wel eens geprobeerd, maar op een bepaald moment lig je op de grond.”

Bron: Goedemorgen Nederland