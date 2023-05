Prins Constantijn snapt de commotie over dochter Eloise in badpak niet Beeld Brunopress

Gravin Eloise doet mee aan het huidige seizoen van Het perfecte plaatje en verscheen tijdens een shoot in een badpak. Volgens royalty-expert Jeroen Snel en columnist Angela de Jong was dit not done. Prins Constantijn reageerde op camera over de ophef: “Mensen zoeken altijd naar commotie”.