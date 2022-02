Prins, echtgenoot, vader, zoon & broer - Friso in foto’s

Als die ellendige lawine er niet was geweest op 17 februari 2012, dan zou prins Friso dit jaar zijn 54e verjaardag vieren. Thuis in Londen met zijn vrouw Mabel en dochters Luana en Zaria. Misschien zou zijn moeder, prinses Beatrix, naar de Britse hoofdstad zijn overgevlogen om haar zoon een dikke kus te geven. Misschien zouden zijn broers Willem-Alexander en Constantijn hem hebben gebeld of een vrolijk appje hebben gestuurd.

Met grote broer Willem-Alexander. Beeld RVD/Max Koot

Even lachen als iemand iets liefs zegt

Misschien, misschien, misschien... We zullen het nooit weten, want Friso stierf bijna negen jaar geleden, op 12 augustus 2013, in Den Haag bij zijn moeder thuis op Huis ten Bosch aan de gevolgen van de hersenbeschadiging die hij opliep. Anderhalf jaar had hij in coma gelegen. Eerst in Innsbruck, daarna in Londen, uiteindelijk in Den Haag. De briljante middelste zoon van Beatrix en Claus, die drie academische studies succesvol afrondde, sleet zijn laatste maanden in een minimaal bewuste toestand. Dat wil zeggen dat de patiënt zijn ogen kan openen en af en toe een teken geeft van bewustzijn. Bijvoorbeeld door een spiegel te volgen met zijn ogen. Of even te lachen als hij een liedje hoort of iemand iets liefs tegen hem zegt.

De prinsen Constantijn, Friso en Willem-Alexander. De drie jongens waren verknocht aan elkaar. Beeld ANP

De woorden van een intens verdrietige broer

Tijdens de herdenkingsbijeenkomst voor Friso op 2 november 2013 sprak een intens verdrietige koning Willem-Alexander mooie woorden: “Stilte na de storm, tijd om te herdenken wie Friso was en ook te vieren wie Friso is. Friso als broer, Friso als familieman. Dat die prachtige tijd samen met zo’n dreun voor ons allen zou eindigen, was onvoorstelbaar.”