Marilène in zachtgeel

Van alle royals, buiten de Oranjes om, kijken we met Koningsdag het meeste uit naar de verschijning van prins Maurits en zijn vrouw Marilène. Het stel zit er altijd even knap uit, wat ze ook dragen. Vandaag steelt Marilene de show in een zachtgeel jurkje met bijpassend jasje van Paule Ka.

MAASTRICHT - Prinses Marilene en prins Maurits tijdens Koningsdag in Maastricht. Na twee stille coronajaren vieren Nederlanders weer als vanouds Koningsdag. ANP POOL PATRICK VAN KATWIJK Beeld ANP / ANP

Kleurrijk pronkstuk

Eerder vandaag schreven we al over de schitterende outfit van Máxima: een knalroze jurk van crêpe zijde en beige mantel van haar favoriete modehuis Natan. Ze maakt de outfit af met een lichtbruine clutch plus een opvallende hoed en pumps in dezelfde kleur. Wát een bijzondere outfit: voor het overgrote deel neutraal, maar door het kleurrijke pronkstuk wel eentje die erom vraagt gezien te worden.

MAASTRICHT - Koning Willem-Alexander, Koningin Maxima en de prinsessen Ariane, Alexia en Amalia tijdens Koningsdag in Maastricht. Na twee stille coronajaren vieren Nederlanders weer als vanouds Koningsdag. ANP SEM VAN DER WAL Beeld ANP / ANP

Letterlijk uitgepakt

Ook de prinsessen hebben zichzelf weer van hun meest stijlvolle kant laten zien. Amalia en Alexia ‘pakten’ letterlijk uit. Zusje Ariane bracht met haar koningsblauwe jurk een ode aan de verjaardag van haar vader. Benieuwd wat ze precies droegen? Hier bekijk je de outfits van de prinsessen met Koningsdag 2022.