Prins Maurits in tranen door persoonlijke vraag over geluk

Prins Maurits is de oudste neef van koning Willem-Alexander en de oudste zoon van prinses Margriet en Pieter van Vollenhoven. Vrijdagavond is hij te gast in het programma Gesprek aan de Amstel op AT5. Hierin wordt de ‘groene’ prins geïnterviewd door schrijver Kemal Rijken, door wiens persoonlijke vraag de prins breekt.

Wat is geluk?

“Wat is geluk voor je?”, vraagt Kemal hem heel direct. Maurits kijkt omhoogn en krijgt tranen in zijn ogen. “Ik weet niet waarom ik hier emotioneel van word”, antwoordt hij, terwijl hij zijn keel schraapt. “Ik denk toch het feit dat je samen bent, dat je gezonde kinderen hebt. Dat je gewoon met elkaar een goed leven hebt en dat je je dat dus enorm beseft.”

Gezin en gezondheid

De pandemie deed de prins extra inzien hoe belangrijk gezin en gezondheid zijn, en hij is zich ervan bewust dat anderen minder geluk hebben. “Ik zie wat voor enorme pijn het doet als het anders loopt.” Hij verwijst naar zijn vriendenkring, waarin kinderen overleden en andere vreselijke dingen gebeurden. “Dat doet me heel veel.”

Ook ziet hij om zich heen mensen die “alleen maar meer willen”, of juist mensen die het financieel moeilijk hebben. Maurits beseft dat hij “een ongelooflijk goed leven” heeft. Hij woont en werkt in Amsterdam en heeft samen met prinses Marilène drie kinderen: Anna, Lucas en Felicia.

Kritiek op de monarchie

De prins stelt dat het gesprek met AT5 voorlopig zijn laatste grote interview is. Hij begrijpt dat mensen kritischer zijn geworden over de monarchie. Nog maar iets meer dan de helft van de Nederlandse bevolking heeft vertrouwen in het koningshuis. “Het is eigenlijk fifty-fifty geworden”, zegt hij daarover. Hij merkt zelf ook dat men minder enthousiast is om hem te spreken. “Mensen zeiden vroeger: ‘O, wat leuk. Kijk eens wie er belt!’ Die tijd is nu voorbij.”

Groene ondernemer

Als ondernemer heeft Maurits geen last van de afnemende populariteit van het koningshuis. Hij is verbonden aan Sunrock, een Amsterdams bedrijf dat op grote schaal zonnepanelen levert, iets wat volgens hem in de hoofdstad lastiger is dan in sommige andere steden als Rotterdam en Zaandam.

“Ik heb de indruk dat mensen hier niet echt met elkaar praten”, zegt hij daarover, verwijzend naar onder andere het gemeentebestuur. “Het grootste gebied, waar je de meeste energie vandaan kunt halen, is het havengebied van Amsterdam. Daar wordt nog geen tiende van de potentie benut. De vraag van ondernemers in het havengebied is er, maar de medewerking vanuit de gemeente en het havenbedrijf is beperkt.”

Gesprek aan de Amstel is maandelijks te zien op AT5.

Prins Maurits is succesvol zakenman, maar zong vroeger smartlappen in café Soestdijk. In onderstaande video zie je er alles over.

Bron: AT5.nl, RTL Boulevard