Pieter-Christiaan Michiel Prins van Oranje-Nassau, Van Vollenhoven is op 22 maart 1972 geboren in Nijmegen. Hij heeft drie broers: prins Maurits (1968), prins Bernhard (1969) en prins Floris (1975). Hij is de neef van koning Willem-Alexander.

Jeugd Prins Pieter-Christiaan

De prins groeit samen met zijn broers en ouders op vlakbij Paleis het Loo in Apeldoorn. Hier gaat Pieter-Christiaan ook naar de lagere school en later, net als veel royals, naar het Stedelijk Gymnasium. Na zijn middelbare school studeert de prins rechten aan de Universiteit Utrecht. Zijn studie startte hij terwijl hij nog zijn diensttijd volbracht bij de Koninklijke Marechaussee.

Een kiekje uit de oude doos: van links naar rechts zien we op deze foto de prinsen Floris, Pieter-Christiaan, Bernhard en Maurits. In het midden zien we een jonge prinses Margriet en Pieter van Vollenhoven. Beeld ANP / ANP

Veel later, in 2018, blijkt dat hij nog wat aan zijn tijd bij de Marechaussee heeft gehad: sinds dat jaar vertegenwoordigt hij de Marechaussee bij grote zogenoemde gendarmeriebijeenkomsten als reservekolonel.

Bezige bij

Verder is prins Pieter-Christiaan voorzitter van adviesbureau Milan Ops. Daarnaast werkt hij voor Milan Innovincy en Tardis Research BV én is hij mede-aandeelhouder van Certus Port Automation. Net als veel andere royals vervult Pieter-Christaan ook een aantal rollen die meer adviserend van aard zijn: hij is voorzitter van Laureus Nederland, voorzitter van de Raad van Advies van Keolis Nederland BV, voorzitter van de Vereniging Beveiligingsprofessionals Nederland en ambassadeur van het Rode Kruis en het Prinses Margriet Fonds.

Zijn grote liefde Anita

Nog iets om trots op te zijn, is het huwelijk dat de heeft met Anita van Eijk. Het paar trouwde in 2005 in Apeldoorn, in Paleis het Loo. Na twee dagen vond de kerkelijke inzegening van het huwelijk plaats in de Grote of St. Jeroenskerk in Noordwijk. En nog altijd, ook na zestien jaar huwelijk, spat de liefde tussen de twee er vanaf.

Prins Pieter-Christiaan en Anita van Eijk stappen in het huwelijksbootje in 2005. Beeld ANP / Benelux Press

Kinderen

In november 2006, iets meer dan een jaar na hun trouwdag, werd de eerste en enige dochter van Pieter-Christiaan en Anita geboren. Voluit heet zij Emma Francisca Catharina, maar haar roepnaam is Emma. Vermoedelijk een vernoeming naar koningin Emma, de overgrootmoeder van prinses Beatrix. In 2008 maakte de komst van een tweede kindje, een zoon met de naam Pieter, het gezin compleet. Voluit heet hij Pieter Anton Maurits Erik, met daarin dus een duidelijke verwijzing naar Pieter-Christiaans oudste broer prins Maurits.

Prins Pieter-Christiaan, zijn vrouw Anita en dochter Emma in 2018. Beeld ANP / ANP

Flinke villa

Prins Pieter-Christiaan en zijn gezin wonen in een gigantische villa in Wassenaar. In 2016 kocht hij het huis en betaalde daar toen bijna € 2 miljoen voor. Zónder hypotheek overigens: de prins kon het huis, met een woonoppervlakte van maar liefst 430 vierkante meter, zes slaapkamers en vier badkamers, uit eigen zak betalen.

Prins Pieter-Christiaan op social media

Een ander opvallend gegeven aan prins Pieter-Christiaan is hoe actief hij is op social media. Hij plaatst op zijn Instagram en Twitter veel over zijn privéleven, maar ook over de actualiteit. Van tv-programma’s tot situaties in de samenleving, Pieter-Christiaan deelt er veel en vaak over. Sowieso is hij een maatschappelijk betrokken royal: voor de actiedag van Giro555 voor Oekraïne zat ook hij, net als veel andere bekende Nederlanders, in de telefooncentrale om donaties aan te nemen.

Prins Pieter-Christiaan in de telefooncentrale van Giro 555. Beeld Brunopress/Patrick van Emst

Verjaardag prins Pieter-Christiaan

Na twee jaar coronamaatregelen is het éxtra fijn dat dit jaar, op zijn jubileumverjaardag, praktisch alles weer mag. Veel details over hoe de prins zijn vijftigste verjaardag viert zijn niet bekend, maar we mogen ervan uitgaan dat het een fijn feestje wordt. Zéker met het heerlijke weer van vandaag (en de rest van de week) erbij! Op Twitter deelde hij wel zijn verjaardagsontbijt: een heerlijke pannenkoek met fruit.

Prins Pieter-Christiaan in joviale stemming Beeld ANP / ANP

Bron: Blauw Bloed, AD, Koninklijk Huis, Telegraaf