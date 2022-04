Ariane, Amalia en Alexia tijdens Koningsdag in Maastricht Beeld ANP / ANP

Prinses Alexia (16) draagt een knalgroen pak van dít label op Koningsdag 2022

Het was nog even afwachten of de middelste prinses terug zou vliegen voor de 55ste verjaardag van Koning Willem-Alexander, maar ze is erbij, deze Koningsdag. En hóe. Prinses Alexia knalt - net als haar moeder - in een fantastische, kleurrijke outfit.