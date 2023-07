Prinses Alexia (18) deelt persoonlijke boodschap op Instagram

Prinses Alexia op Instagram

Alexia schijnt al jarenlang actief te zijn op Instagram, maar dat is – heel begrijpelijk – een verborgen account. Deze week laat de 18-jarige prinses voor het eerst via het officiële Instagram-account van de Oranjes van zich horen. ‘Veel dank voor de vele felicitaties die ik voor zowel mijn verjaardag als mijn diploma mocht ontvangen. Wow!!!’ schrijft prinses Alexia op Instagram.

18 jaar

Het is je vast niet ontgaan dat Alexia op 26 juni 18 jaar is geworden. Deze mijlpaal werd gevierd met drie prachtige, nieuwe portretfoto's (wat lijkt ze op haar moeder). Een bijzondere verjaardag, want dit betekent dat Alexia volwassen is. Daarmee is ze voortaan de tweede in de lijn van troonopvolging. Maar dat is niet de enige verandering voor haar. Wij zochten uit wat er precies allemaal verandert voor de prinses.

Diploma in the pocket

Alexia vertrok in 2021 naar Wales om daar op het UWC Atlantic College de laatste jaren van haar middelbareschooltijd te voltooien. In mei was ze al klaar met de opleiding en vierde ze een ‘leavers celebration’, waarbij koning Willem-Alexander en koningin Máxima ook aanwezig waren. Het was toen nog niet duidelijk of Alexia ook écht was geslaagd.

Pas begin juli was het echt feest in huize Oranje. Toen haalde Alexia officieel haar International Baccalaureate-diploma en mocht de vlag uit.

Tussenjaar

Tijdens het jaarlijkse fotomoment liet ze weten dat ze een tussenjaar neemt, omdat het ‘niet de beste keuze’ is voor haar om meteen weer te studeren. Waarom dat zo is, vertelt ze in dit artikel.

Dit bericht op Instagram bekijken Een foto die is geplaatst door Koninklijk Huis (@koninklijkhuis) op 21 Jul 2023 om 0:27 PDT

Dit bericht op Instagram bekijken Een foto die is geplaatst door Koninklijk Huis (@koninklijkhuis) op 21 Jul 2023 om 0:28 PDT

Veel mensen hebben een hobby, zo ook onze prinsessen. Maar wat doen ze eigenlijk graag, naast instagrammen en tiktokken? Royaltyverslaggever Rick Evers vertelt over de hobby’s van Amalia, Alexia en Ariane:

Bron: Instagram